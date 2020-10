Si ravvisano problemi Wind Tre nella giornata di oggi 5 ottobre, pressoché intorno alle ore 13.55. Il disservizio, non ancora ben identificato, sembra essere relativo prettamente alla rete mobile del gestore unico, coinvolgendo quindi sia i clienti di entrambi i bacini di utenza (ne parliamo in questi termini per semplificare un po’ la questione e per farci meglio intendere dai nostri lettori, anche se ormai si parla di un’unica realtà).

Come si evince chiaramente dalle pagine del noto portale ‘downdetector.it‘, le segnalazioni di guasto sono schizzate nel giro di pochi minuti, segno che qualcosa non sta funzionando a dovere. A dare maggiori problemi Wind Tre nella giornata di oggi 5 ottobre pare essere soprattutto la connessione Internet, che non vuol saperne di andare. A distanza di un po’ di tempo le segnalazioni non accennano a scendere: il disturbo, da qualsiasi causa possa essere scaturito, è ancora in essere, in attesa che il reparto tecnico lo circoscriva e metta a tacere con la giusta soluzione. Speriamo che nel più breve tempo possibile i problemi Wind Tre manifestatisi all’improvviso quest’oggi 5 ottobre possano essere arginati, per così dire, e superati. Seguono aggiornamenti sulla vicenda, che dovrà essere meglio inquadrata per capire l’entità del disturbo.

AGGIORNAMENTO 14.04: “non funziona più la connessione ad Internet di Wind Tre”, sono questi i commenti lasciati dalla maggior parte degli utenti che purtroppo si sono imbattuti nei problemi Wind di oggi 5 ottobre. Tutto lascerebbe pensare ad un disguido tecnico di facile risoluzione (altrimenti le segnalazioni sarebbero certamente aumentata invece di rimanere tutto sommato stabili, anche se non poche di numero): ci sentiamo ottimisti, augurandoci di potervi dare buone notizie al più presto possibile. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.