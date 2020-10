Gli smartphone Xiaomi strizzano sempre di più gli occhi ai gamers e dunque a tutti gli appassionati che non rinunciano a giocare al loro titolo preferito con il telefono. L’ultimo passo compiuto in questa direzione è rappresentato dall’introduzione della tecnologia RAMDISK. Questa va dettagliata nello specifico per comprendere al meglio come può impattare (positivamente) l’esperienza degli utenti.

La tecnologia RAMDISK esiste da tempo per i computer ma il produttore la porta per la prima volta proprio sui suoi smartphone. Questa consiste nell’utilizzare la memoria RAM per i loro titoli preferiti, oltre lo spazio di archiviazione interno (ad esempio l’ultimo Mi 10 Ultra può contare sulla sua RAM LPDDR5 da 16 GB, mica poco).

Quali vantaggi comporta la nuova tecnologia per smartphone Xiaomi? La risposta è semplice e riguarda la velocità decisamente più significativa della RAM rispetto allo storage. Prendendo ad esempio proprio il recente Mi 10 Ultra la RAM ha velocità di 44 GB/s mentre quella UFS 3.1 di lettura e scrittura del comune spazio di archiviazione è valutata rispettivamente a 1700 MB /s e 750 MB /s.

Come si fa ad attivare la tecnologia RAMDISK su uno smartphone Xiaomi, ad esempio proprio sul Mi 10 Ultra? I giocatori che vogliono godere della nuova esperienza di gioco dovranno recarsi nel Game Center, andare nella sezione “Installazione rapida” e selezionare la modalità di prova del gioco. Le istallazioni di molti titoli avverranno in pochissimi secondi, anche solo una decina. Tra le soluzioni già a disposizione degli utenti ci sono QQ Speed, Glory of the King e Peace Elite.

Unico punto a sfavore della tecnologia: se si eseguirà su uno smartphone Xiaomi un nuovo titolo proprio con tecnologia RAMDISK e il telefono verrà riavviato per batteria scarica o altro motivo, il gioco verrà perso perché salvato sulla RAM. Naturalmente l’utente finale avrà comunque la possibilità di trasferire proprio il titolo sulla memoria del telefono non volatile.