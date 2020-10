Ottobre sarà un mese importantissimo per Apple e per quanto attendono le prossime mosse in campo mobile del gigante di Cupertino. Il mese di iPhone 12, chiacchieratissimo melafonino che dovrebbe essere presentato e poi successivamente lanciato proprio nelle settimane a venire. Non è un caso che la rete e la community di appassionati sia costantemente alla ricerca di anticipazioni, con le ultime ad aver fatto rima con addirittura un leak sui prezzi di tutti i modelli che arriveranno in commercio e dei relativi tagli di memoria – ve ne abbiamo già parlato in questo articolo dedicato.

Anche in data odierna, poi, arrivano indiscrezioni piuttosto golose su iPhone 12, e in particolare sulla componentistica interna. Sì perché, come si legge sulle pagine del portale MSPowerUser, in rete sono appena apparsi i primi benchmark del processore A14 Bionic di Apple, lo stesso che è montato sul nuovo iPad Air mostrato a stampa e pubblico dall’azienda americana nel corso del keynote in streaming tenuto a metà settembre 2020 – conosciuto anche come iPad Air 4. Proprio questo device è stato preso in considerazione per effettuare i test incriminati. Il motivo è da ricercarsi nella convinzione diffusa che anche i nuovi iPhone andranno a condividere questo processore, almeno a sentire le voci di corridoio. Insomma, un’occasione più che ghiotta per farsi un’idea di cosa potremo aspettarci dalla prossima generazione mobile di Apple in termini di prestazioni.

Entrando più nello specifico, A14 Bionic ha fatto registrare, sempre secondo fonte, un punteggio di 1583 punti in single-core e 4198 punti in multi-core su GeekBench 5. Il benchmark risale al 2 ottobre 2020 e fa riferimento a un processore 6-core con frequenza di 2,99 GHz e 3,66GB di RAM. Per avere un termine di paragone e riferimento, basta pensare che iPhone 11 Pro con Apple A13 Bionic (2,7 GHz) arriva a 1327 e 3330 punti su GeekBench, mentre fronte Android Samsung Galaxy Note 20 Ultra con processore Qualcomm Snapdragon 865 fa registrare 885 punti in single-core e 3216 punti in multi-score. Possibile che il processore di Cupertino possa rivelarsi un vero e proprio mostro di potenza? Non resta che attendere la presentazione ufficiale di iPhone 12 e di tutte le sue varianti.