L’arrivo di Giacomo, il fratello di Claudio, nella seconda puntata de L’Allieva 3 sconvolgerà il rapporto tra Alice e il suo amato CC? Stasera, 4 ottobre, prosegue l’appuntamento con la terza stagione della fiction Rai che ha per protagonisti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Le puntate di questo capitolo sono basate sui romanzi di Alessia Gazzola Un po’ di follia in primavera e Arabesque.

Si parte dall’episodio 3×03 dal titolo Il coltello Yanagiba.

L’arrivo di Giacomo, il fratello di Claudio dal fascino selvaggio e fuori dagli schemi, incuriosisce Alice che vorrebbe saperne di più sul loro complicato rapporto. Cosa li ha divisi in passato? Claudio, però, non accenna a confidarsi, neanche ora che si stanno per sposare. Ad ogni modo l’attenzione di Alice, più che alla ritrosia di Claudio, è concentrata sulla Suprema Andrea. Ne apprezza il rigore e la considera un modello di vita totalmente diverso da quello che aveva sempre immaginato per sé. Durante le indagini sull’omicidio di una sushi chef, Silvia chiede ad Alice qualche consiglio sul rapporto di lavoro con il PM Einardi. In istituto Erika vuole conquistare Sandro ed è in cerca di aiuto da Paolone. Peccato che Sandro sembra invece provare un vivo interesse per Alice. Infine, il primo incontro tra Giacomo e la Suprema genera scintille, portando Claudio ad essere ancora più irritato dalla presenza del fratello.

A seguire l’episodio 3×04 intitolato Stuntgirl.

Alice indaga sul tragico incidente occorso a una controfigura durante le riprese di un film. L’atmosfera cattura l’attenzione di Alice, che alla fine si dimentica un appuntamento con Claudio. Il rapporto d’amore tra i due si fa sempre più turbolento, complicato dalla presenza di Sandro, lo specializzando che la affianca nel sopralluogo, il quale è sempre più affascinato da lei. Intanto, Marco ha un’importante occasione di lavoro che mette lui e Lara davanti a un bivio. Mentre lavora alla ricerca che la Manes le ha affidato, l’inarrestabile curiosità di Alice la porta a scoprire un’indicibile verità sulla Suprema. Di cosa si tratta?

"Lei mi stima e tu no! Ti eri già rassegnato a vedermi fuori di qui… la Manes mi ha aiutato e tu no!" Alice#LAllieva3 domenica #4ottobre 21.25 @RaiUno pic.twitter.com/wRGd9OIshK — L'Allieva (@AllievaTv) October 2, 2020

Nel cast de L’Allieva 3, Alessandra Mastronardi nel ruolo di Alice Allevi; Lino Guanciale è Claudio Conforti; Francesca Agostini è Lara Proietti; Pierpaolo Spollon è Marco Allevi; Chiara Mastalli interpreta Silvia Barni; Emmanuele Aita è Paolo “Paolone” Macrì; Francesco Procopio è Giorgio Anceschi; Fabrizio Coniglio è Fabrizio Visone; Anna Dalton è Cordelia Malcomess; Giorgio Marchesi interpreta Sergio Einardi; Giselda Volodi è la professoressa Valeria Boschi, detta Wally; Claudia Gusmano è Erika Lastella. New entry, Antonia Liskova nel ruolo della Professoressa Andrea Manes; Sergio Assisi è Giacomo Conforti, fratello di Claudio; Stefano Rossi Giordani è lo specializzando Sandro; Giorgia Gambuzza è la specializzanda Giulia.

L’appuntamento con la seconda puntata de L’Allieva 3 per stasera dalle 21:25 su Rai1.