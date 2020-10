Dopo il finale della nona stagione, trasmesso domenica 5 ottobre, l’appuntamento con Profiling 10 su Giallo sarà presumibilmente tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021: i nuovi episodi della serie francese – dal titolo originale Profilage – avranno una nuova protagonista, col secondo cambio al vertice del cast in dieci anni.

Gli episodi di Profiling 10 sono già stati trasmessi la scorsa estate in Italia da Fox Crime, canale satellitare di Sky, e arriveranno in chiaro prossimamente, sul canale 38 del digitale terrestre. Profiling 10 aveva debuttato a marzo in Francia, su TF1, confermandosi uno dei titoli di punta della rete al punto da essere rinnovata per un’undicesima stagione.

Giallo ha trasmesso quest’anno sia l’ottava che la nona stagione e potrebbe trasmettere Profiling 10 già da gennaio 2021, o magari addirittura prima della fine di quest’anno, sempre nella collocazione di palinsesto della domenica sera. A differenza delle stagioni precedenti composte da 10 episodi, Profiling 10 ne conta solo 8, che vedono come protagonista la cantante e attrice francese Shy’m nei panni della nuova criminologa del dipartimento di polizia giudiziaria di Parigi, Elisa Bergman.

L’attrice Tamara Marthe prende il posto di Juliette Roudet nel primo episodio di Profiling 10: un incontro casuale con il comandante Rocher finirà per rivelare ad entrambi che Elisa Bergman subentra come esperta di psicologia criminale alla Delettre, dopo l’addio di quest’ultima nel finale della nona stagione.

Il primo incontro tra Rocher e la Bergman avviene quando il comandante è costretto a sottoporsi a sedute di psicoterapia per recuperare il suo posto di lavoro: nello studio in cui crede di incontrare la dottoressa che lo aiuterà a guarire, incontra Elisa sotto le mentite spoglie di una terapeuta. Non sa che poco dopo la donna sarà assunta dal commissario Lamarck come criminologa al 3° DPG a Parigi, nonostante non sia una strizzacervelli. La sua vita sembra piena di segreti e questo non aiuterà la sua integrazione nel gruppo di lavoro. In particolare, il comandante Rocher inizierà ad avere dubbi su di lei e sulle sue attività extra-professionali: dietro la collaborazione tra la Bergman e la polizia, infatti, c’è qualcosa di non detto.

Profiling 10 è l’ultima stagione trasmessa finora in Francia, dove si sta lavorando all’undicesima, con la Marthe confermata nel ruolo di protagonista.