Il rilascio dell’aggiornamento con MIUI 12 per diversi device Xiaomi e Redmi potrebbe essere costretto a fare i conti con uno slittamento, almeno stando alle novità che ho avuto modo di raccogliere oggi 4 ottobre. Rispetto all’ultimo bollettino portato alla vostra attenzione, infatti, ci sono alcuni riscontri ufficiali che dobbiamo prendere in esame per forza di cose questa domenica. Almeno per quanto riguarda coloro che attendono il rilascio in questione qui in Europa.

Possibili rinvii per MIUI 12 su Xiaomi a novembre

Nello specifico, credo ci siano spunti interessanti a proposito dell’articolo condiviso da Notebook Check, fonte solitamente informata su queste dinamiche. In realtà, in questo caso sono state riportate le dichiarazioni del direttore generale di Xiaomi Indonesia, Alvin Tse. Una presa di posizione importante, anche se focalizzata su un prodotto specifico come il cosiddetto Redmi 9, che tuttavia potrebbe aprire scenari sulla stessa lunghezza d’onda anche per altri prodotti. Bisogna dunque analizzarla con grande attenzione questa domenica.

Dall’esponente Xiaomi, a proposito dell’aggiornamento in questione, è giunta un’ammissione secondo cui in questo periodo ci sarebbero alcuni intoppi con il lancio di MIUI 12 per lo stesso Redmi 9. Tuttavia, fino a quando i test andranno bene, i proprietari possono essere certi di vedere l’upgrade apparire sul proprio smartphone entro questo mese, o al più a novembre. Questo, nel caso in cui le anomalie in questione dovessero rivelarsi particolarmente insidiose.

L’implementazione di MIUI 12 per il modello cinese di Redmi 9 ha avuto chiaramente alcuni problemi, poiché il software è stato poi sostituito attraverso una nuova implementazione della MIUI 11, prima che un’altra ROM MIUI 12 cinese, 12.0.1.0.QJCCNXM, fosse resa disponibile per gli utenti. A questo, poi, si aggiunge il fatto che ci sia stata una sospensione per il processo di implementazione generale della MIUI 12 a causa delle festività nazionali in Cina. Vedremo come andranno le cose nei prossimi giorni.