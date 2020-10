Ci sono alcune novità particolarmente interessanti per coloro che hanno deciso di puntare su Huawei FreeBuds3i, soprattutto per quanto concerne la questione compatibilità con altri dispositivi. A partire dai vari iPhone, con utenti ansiosi di testare il prodotto del colosso cinese. Non è un caso che abbiamo affrontato la questione in modo marginale e più genericamente nei giorni scorsi sulle nostre pagine. Proviamo, dunque, ad analizzare l’ultimo aggiornamento più in profondità.

Cosa comporta l’ultimo aggiornamento per Huawei FreeBuds 3i

In particolare, secondo quanto riportato da Huawei Update, pare sia in corso la distribuzione di un upgrade particolarmente significativo per tutti coloro che si ritrovano con Huawei FreeBuds 3i. Si tratta di un upgrade che in Europa sta facendo in queste ore la sua prima apparizione con la versione firmware 1.9.1.161. Migliora la compatibilità con altri dispositivi e la sensibilità del rilevamento dell’usura. Lo stesso è stato recentemente implementato per Freebuds Pro e Freebuds 3.

La dimensione dell’ultimo aggiornamento di Huawei Freebuds 3i ammonta a 1,10 MB e, secondo la fonte, è importante avere a propria disposizione almeno il 30% della batteria prima di iniziare il processo di installazione. Stando al changelog emerso in queste ore, l’aggiornamento migliora la sensibilità del rilevamento dell’usura e, come accennato in precedenza, la compatibilità con altri dispositivi. Insomma, vale la pena procedere nel più breve tempo possibile. Solo nei prossimi giorni, analizzando più a freddo questo rilascio, avremo le idee più chiare sulla natura dell’upgrade.

Staremo a vedere quali saranno le prime reazioni da parte del pubblico italiano, in relazione ad un aggiornamento che potrebbe effettivamente cambiare le carte in tavola per chi dispone di un Huawei FreeBuds 3i, dopo le notizie che ho avuto modo di raccogliere oggi 4 ottobre.