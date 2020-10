In questa domenica 4 ottobre, è il caso di ritornare sul bonus PC e sui passi in avanti compiuti per la prossima erogazione dell’incentivo. Come raccontato venerdì scorso, il piano si aiuto alle famiglie italiane è stato ufficializzato attraverso la sua pubblicazione in Gazzette Ufficiale. Nulla si frappone dunque tra i richiedenti e il beneficio tanto atteso ma, se non fosse ancora chiaro a tutti, non è ancora il momento di procedere alla domanda per l’aiuto.

Contestualmente alla pubblicazione in Gazzetta del bonus PC da 500 euro (che include anche i servizi internet di connettività), sul sito Infratel (la società in-house del Ministero dello Sviluppo Economico) è stato pubblicato il manuale operativo e altra documentazione relativa proprio al prossimo avvio dell’incentivo. Il materiale non è dedicato agli utenti finali che, come più volte ribadito, dovranno passare attraverso i fornitori per usufruire del voucher e dunque ricevere sia computer e tablet che l’offerta di navigazione personale. Insomma, la guida ora messa online non è utile al richiedente finale ma semmai alle aziende e società che decideranno di partecipare a questa iniziativa del Governo.

Dopo le dovute precisazioni, quali sono i prossimi passi che porteranno invece all’erogazione vera e propria del bonus PC? Sempre sul sito Infratel, si fa riferimento alla pubblicazione del portale per la registrazione degli operatori (quelli che vogliono erogare l’incentivo ai loro clienti) la prossima settimana. In pratica da domani 5 ottobre ci si aspetterà (da un momento all’altro) proprio il fatidico momento che consentirà alle società di aderire al programma di voucher. Solo dopo questa fase preliminare, proprio gli operatori saranno abilitati a fornire nuovo hardware e servizi ai clienti finali. Questi ultimi non dovranno utilizzare piattaforme o specifici portali per richiedere proprio il voucher ma potranno rivolgersi ad una lista di operatori che ben presto, a questo punto, sarà nota.