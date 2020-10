Profiling 9 arriva al gran finale domenica 4 ottobre, in prima serata su Giallo, con gli ultimi due episodi della stagione in onda dalle 21.10 in prima visione in chiaro.

Il canale 38 del digitale terrestre, che dal 2018 trasmette il poliziesco francese di TF1, ha trasmesso in prima tv Profiling 9 a partire dallo scorso settembre, dedicandogli la prima serata della domenica sera.

La programmazione giunge al termine il 4 ottobre con gli episodi 9 e 10, che segnano anche l’addio al personaggio della tormentata criminologa Adèle Delettre: l’attrice Juliette Roudet, diventata protagonista della serie a partire dalla settima stagione, lascia il ruolo al termine di Profiling 9. Sarà sostituita dalla cantante e attrice Shy’m (nome d’arte di Tamara Marthe), nei panni di Elisa Bergman, che dopo un incontro casuale con il comandante Rocher diventerà la nuova criminologa del dipartimento della polizia giudiziaria di Parigi all’inizio della decima stagione.

Il finale di Profiling 9 segna il secondo cambio al vertice del cast in dieci anni: a sua volta la Roudet aveva preso il posto della storica protagonista del poliziesco, Odile Vuillemin, che per sei stagioni ha interpretato il personaggio della bizzarra esperta di criminologia forense Chloé Saint-Laurent, apparendo come guest star nella settima stagione prima di lasciare definitivamente la serie.

Ecco le trame degli ultimi episodi di Profiling 9 in onda su Giallo il 4 ottobre.

9×09 – Colpo di Fulmine

Al suo primo caso dopo il risveglio dal coma, Rocher si imbatte in un omicidio, nella macabra messa in scena di un delitto vecchio di un anno, e forse in un serial killer…

9×10 – Una Prigione a Cielo Aperto

Finito nei guai per il presunto suicidio di una sua ex, Rocher è costretto a indagare per conto suo, e insieme ad Adele decide di lavorare sotto copertura.

Dopo la messa in onda del finale di Profiling 9, Giallo trasmetterà la decima stagione della serie, già in onda sul canale Fox Crime Italia, canale 117 di Sky, lo scorso giugno 2020.