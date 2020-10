Negli ultimi giorni si stanno moltiplicando gli inviti a scaricare l’app Immuni complice, purtroppo, la risalita vertiginosa dei contagi registrati quotidianamente in Italia. Come più volte ribadito in precedenti approfondimenti, è più che giusto adottare lo strumento di tracciamento per cercare di limitare nuovi focolai ovunque nel nostro paese. Non ci sono motivi per non sposare il servizio che mantiene il rispetto della privacy degli utenti e per questo chiunque non dovrebbe esitare nel relativo download. Peccato però, e questo non può essere di certo trascurato, che una certa fetta di utenti non può ancora beneficiare del tool. Il riferimento è a tutti i possessori di un nuovo smartphone Huawei, lanciato da almeno un anno a questa parte, senza servizi Google a bordo e dunque senza Play Store.

Già in un precedente approfondimento avevamo sottolineato come l’app Immuni per nuovi smartphone Huawei (ma anche Honor) non fosse disponibile. Anzi, il riferimento alla versione dello strumento per gli specifici dispositivi è scomparso dal sito ufficiale per il download almeno da qualche settimana. Ci si aspettava che con l’arrivo dell’autunno e la ripartenza delle scuole, le cose cambiassero ma purtroppo così non è stato o almeno fino al momento di questa pubblicazione.

Più di qualche possessore di un nuovo smartphone Huawei sembra destinato a non avere l’app Immuni, almeno nell’immediato. Stupisce che la società Bending Spoons che ha sviluppato l’applicativo non dia feedback. Non si conoscono le intenzioni degli esperti di portare o meno il servizio di tracciamento anche nell’App Gallery, ossia l’alter ego del Play Store per i dispositivi del produttore cinese.

Magari il numero di possessori di uno smartphone Huawei senza Play Store rappresenta una percentuale esigua che, per il momento, non giustifica lo sviluppo dell’app Immuni anche nelle specifica versione. Allo stesso tempo, potrebbero essere sorte alcune difficoltà di natura tecnica per l’implementazione del tool. Magari gli interessati al download vorrebbero saperlo.