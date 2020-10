Qualcuno forse sta aspettando l’Amazon Prime Day del 13 e 14 ottobre per acquistare il Huawei P40 Lite standard o la sua versione 40 Lite E. C’è da dire però che l’attesa potrebbe non essere giustificata visto che già in questa prima domenica del mese è possibile beneficiare di uno sconto sensibile su ognuno dei due dispositivi di fascia media ma oramai dal valore commerciale molto basso.

Premessa doverosa per chi punta attualmente ad uno dei due recenti smartphone Huawei. Dal loro lancio primaverile, i due telefoni hanno subito una svalutazione commerciale davvero notevole. A contribuire al ribasso progressivo del costo dei due device, c’è stata senz’altro la questione dei servizi Google non presenti sui dispositivi che hanno intimorito almeno alcuni potenziali acquirenti. I dubbi possono essere considerati tuttavia infondati visto il continuo sviluppo dei Huawei Mobile Services e naturalmente dell’App Gallery, con sempre più applicazioni a disposizione.

Il Huawei P40 Lite, nella sua versione standard, non costa più di 180 euro su Amazon in questo momento. La colorazione del modello in promozione è quella Crush Green. Non sono previste spese di spedizione per lo smartphone e la consegna del pacco sarà effettuata in tempi brevi, già a partire da giovedì 7 ottobre.

Offerta Huawei P40 Lite Crush Green 6.4" 6gb/128gb Dual Sim Sistema Operativo: Android Open Source 10.0 con HMS App

Fotocamera: 48 + 8 + 2 + 2 mp apertura grandangolo f/1.8, obiettivo...

Chi ha a disposizione un budget davvero esiguo troverà ancora più interessante il Huawei P40 Lite E. Si tratta della variante meno accessoriata del P40 Lite con qualche compromesso, soprattutto lato fotocamera. Ciò non toglie che il device costa adesso solo 130 euro e potrebbe essere (a maggior ragione) una soluzione adatta a chi vuole spendere davvero poco. Naturalmente anche in questo caso non ci sono spese di spedizione e la consegna è prevista per giovedì 8 ottobre.

Offerta HUAWEI P40 Lite e Midnight Black 6.39" 4gb/64gb Dual Sim Sistema Operativo: Android Open Source 9 con HMS App

Fotocamera: 48 MP (apertura f/1.8) + 8 MP (Obiettivo Ultra...

Difficile dire con certezza se il prezzo dei Huawei P40 Lite verrà ulteriormente ribassato durante l’Amazon Prime Day. I valori commerciali oggi di scena, tuttavia, non sono per nulla da sottovalutare, soprattutto se si ha urgenza di un nuovo device.