Lunedì 5 ottobre debutta Grey’s Anatomy 16 su La7: dopo che La7d ha trasmesso la quindicesima stagione fino al 4 ottobre, ora la sedicesima arriva in prima visione in chiaro ogni lunedì sera, con tre episodi sull’emittente di Urbano Cairo.

Si tratta della penultima stagione della serie prima di quella attualmente in produzione, le cui riprese sono appena iniziate a Los Angeles e che debutterà negli Stati Uniti il 12 novembre.

Cast e personaggi di Grey’s Anatomy 16 sono i membri storici del medical drama di Shonda Rhimes, la protagonista Ellen Pompeo nei panni di Meredith Grey, Justin Chambers come il chirurgo pediatrico Alex Karev, Chandra Wilson come il primario dell’ospedale Miranda Bailey, James Pickens Jr. nei panni dell’ex capo Richard Webber), Jesse Williams come il chirurgo estetico Jackson Avery e Kevin McKidd come il traumatologo Owen Hunt).

Tra i volti regolari di Grey’s Anatomy 16 tornano Caterina Scorsone come Amelia Shepherd e Kelly McCreary come Maggie Pierce, le due “sorelle” di Meredith. Camilla Luddington interpreta la moglie di Karev, Jo Wilson, mentre l’italocanadese Giacomo Gianniotti è lo specializzando Andrew DeLuca. Kim Raver torna nei panni di Teddy Altman, incinta di Owen Hunt dopo il loro incontro in Germania nella quindicesima stagione.

Nuovi volti regolari di Grey’s Anatomy 16 sono Jake Borelli nei panni del tirocinante Levi Schmitt, soprannominato “Occhiali”, Chris Carmack nei panni di Atticus Lincoln, detto Link, e Greg Germann come Tom Koracik. Inoltre, Grey’s Anatomy 16 accoglie la new entry Richard Flood, nei panni del chirurgo pediatrico Cormac Hayes.

Tra i personaggi ricorrenti di Grey’s Anatomy 16 i nuovi tirocinanti interpretati da Alex Blue Davis (Casey Parker), Rushi Kota (Vik Roy), Jaicy Elliot (Taryn Helm) e Sophia Ali Taylor (Dahlia Qadri), Alex Landi nei panni del chirurgo ortopedico Nico Kim e l’attrice italiana Stefania Spampinato che torna nei panni di Carina DeLuca, sorella di Andrew.

Grey’s Anatomy 16 è la stagione della riapertura all’amore per la protagonista Meredith Grey, che dopo aver detto “ti amo” a DeLuca proverà a vivere con lui una storia minata dalla differenza d’età. Allo stesso tempo, Owen e Teddy aspetteranno la nascita della loro bambina, mentre Amelia si avvicinerà sempre di più a Link e Maggie e Jackson incontreranno i primi problemi di coppia. Ma soprattutto Grey’s Anatomy 16 è la stagione che mette in discussione la licenza di chirurgo di Meredith: dopo aver truffato un’assicurazione per aiutare una paziente immigrata illegalmente negli Stati Uniti, la Grey dovrà scontare la sua pena ai servizi sociali ed affrontare il giudizio di una commissione sul suo futuro nella medicina.

Grey’s Anatomy 16 è anche l’ultima stagione per Justin Chambers, che ha annunciato il suo addio al cast a gennaio, lasciando la serie a metà stagione.

Già trasmessa da FoxLife e disponibile su NowTv, Grey’s Anatomy 16 arriva per la prima volta in chiaro su La7 dal 5 ottobre in prima serata.