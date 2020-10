Can Yaman a Live Non è la d’Urso? L’attore turco è stato in Italia per registrare la sua partecipazione a C’è Posta per Te, in onda a gennaio su Canale5, e poi anche un ‘intervista per Verissimo, che vedremo solo sabato prossimo, e Barbara d’Urso? La conduttrice ha già ospitato l’attore turco in passato e la partecipazione ha fatto molto discutere visto che Barbara d’Urso si è lanciata con lui sul suo divanetto facendo un po’ la sciocchina, almeno secondo le fan di Can Yaman, e per questo hanno pregato a lungo di non rivederlo nello studio milanese della conduttrice.

Alla fine sembra che proprio i fan hanno vinto e che Can Yaman, dopo la doppia registrazione, sia andato via dal nostro Paese dopo l’incontro con Ferzan Ozpetek. Proprio per questo Can Yaman non sarà a Live Non è la d’Urso questa sera e i fan dovranno accontentarsi di rivederlo in DayDreamer sabato prossimo e poi anche ospite a Verissimo, salvo nuovi cambiamenti.

La serie turca che lo vede protagonista continuerà ad andare in onda sabato e domenica pomeriggio ancora per tutto il mese di ottobre in attesa che Il Segreto finisca lasciando spazio all’invasione turca anche durante la settimana. Le novità però potrebbero non finire qua perché Can Yaman ha incontrato il regista turco che lo “corteggia” da un po’ e che potrebbe volerlo nel suo prossimo film.

L’indizio che sembra confermare la sua partecipazione è una foto pubblicata sul profilo Instagram ritraendo una macchina da presa e taggando quelli che potrebbero essere gli attori del cast o, magari, quelli a cui è più legato a partire da Kasia Smutniak e Stefano Accorsi e finendo proprio ad Elena Sofia Ricci e Can Yaman. Solo un caso oppure no?

Ecco lo scatto: