Nuovi concerti di Umberto Tozzi sono in programma per il mese di dicembre. L’artista terrà una serie di live in acustico in alcuni dei teatri della penisola, nelle principali città,

Si parte con 3 appuntamenti nella sua città Natale, Torino, per toccare Bologna e Milano. Umberto Tozzi si esibirà il 4, il 5 e il 6 dicembre al Teatro Colosseo di Torino per spostarsi il 14 dicembre al Teatro Europauditorium di Bologna. Il 17 dicembre è atteso dal vivo sul palco del Teatro Dal Verme di Milano. Sono queste le prime 5 date del tour teatrale di Umberto Tozzi atteso entro la fine dell’anno.

La tournée è denominata Songs e rappresenta il modo di Tozzi di tornare ad incontrare il suo pubblico, seppur in dimensioni intime e ristrette. I concerti sono stati pensati ed organizzati nel pieno rispetto delle norme anti-Covid relative al distanziamento sociale e sono il modo tangibile di ripartire dalla musica dal vivo in sicurezza assoluta.

Songs rappresenta anche il primo progetto live completamente acustico per Umberto Tozzi. In 45 anni di carriera, nel 2020 salirà sul palco per la prima volta in assoluto per presentare uno spettacolo tutto acustico, pronto a percorrere la penisola in lungo e in largo.

In scaletta non mancheranno i suoi più grandi successi ma grandi protagoniste saranno anche alcune delle canzoni mai seguite live prima di questo momento, perle del suo repertorio che Umberto Tozzi intende recuperare per l’occasione dai dischi rilasciati nel corso della sua carriera. le vestirà di nuova luce e le presenterà al pubblico.

Le date del tour di Umberto Tozzi

4 dicembre: Torino – Teatro Colosseo

5 dicembre: Torino – Teatro Colosseo

6 dicembre: Torino – Teatro Colosseo

14 dicembre: Bologna – Europauditorium

17 dicembre: Milano – Teatro Dal Verme

I biglietti per assistere ai concerti di Umberto Tozzi saranno disponibili in prevendita dalle ore 16.00 di lunedì 5 ottobre su TicketOne.it e dalle ore 11.00 di lunedì 12 ottobre nei punti vendita abituali.