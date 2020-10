Il Covid-19 blocca la super sfida Juventus-Napoli. La formazione azzurra resta a Napoli per decisione delle autorità sanitarie campane. Al momento dunque Juventus-Napoli, in programma per domani sera alle ore 20.45 allo Stadium di Torino, è fortemente a rischio.

E’ il clamoroso, ma non inatteso, epilogo di una settimana ad alta tensione sul fronte pandemico. L’escalation di positivi tra le fila del Genoa, che domenica aveva giocato al San Paolo, ha imposto l’intensificazione dei controlli in casa Napoli. L’attesa di Juventus-Napoli è stata scandita piuttosto dall’esito dei tamponi che dalle indiscrezioni sulle formazioni che avrebbero schierato i due campioni del mondo Pirlo e Gattuso.

Ad ora, dopo tre giri di tampone. risultano positivi Zielinsky ed Elmas nel gruppo squadra. Ma anche la Juventus accusa due contagiati nello staff. I timori del divampare di un focolaio in occasione di Juventus-Napoli hanno convinto le autorità sanitarie campane a bloccare la partenza per Torino degli uomini di Gattuso posti in isolamento fiduciario.

Il protocollo UEFA, adottato anche dalla Lega di Serie A, consentirebbe la disputa della gara Juventus-Napoli ma l’intervento dell’ASL cambia completamente lo scenario evidenziando le lacune del protocollo medesimo. La situazione è in costante evoluzione ed al momento non si può escludere nessun epilogo riguardo alla sfida dello Stadium.

La convivenza con il Covid-19 sarà lunga e complessa. E’ molto difficile tenere le squadre immuni, specialmente quando si spostano in continuazione per gli impegni di campionato, nazionale e coppe europee. La storia di Juventus-Napoli potrebbe forse convincere a cambiare sistema adottando la bolla sul modello NBA anche se la logistica del calcio è molto più complessa di quella del basket.

Di certo uno stop dei campionati sarebbe disastroso come per qualsiasi altra attività agonistica, sociale ed economica. Tutelando la salute di atleti, addetti ai lavori e spettatori bisogna combattere ed andare avanti. Ma con il protocollo attuale diventa tutto dannatamente complicato come dimostra lo stop attuale di Juventus-Napoli