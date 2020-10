Il successo istantaneo di Ratched – stroncata dalla critica statunitense, ma accolta con entusiasmo dal pubblico di mezzo mondo – spiana la strada a una nuova produzione Netflix firmata Ryan Murphy e Ian Brennan. Si tratta di Monster: The Jeffrey Dahmer Story, serie limitata scritta e diretta da Janet Mock (Pose, Hollywood) insieme a Carl Frankin (Mindhunter, The Leftovers) e in cui è prevista la partecipazione di Richard Jenkins (premio Emmy per la miniserie HBO Olive Kitteridge).

Sulla scia di American Crime Story: L’Assassinio di Gianni Versace, Monster racconterà una versione drammatizzata della storia di Jeffrey Dahmer, uno dei serial killer più tristemente noti d’America. La serie assumerà il punto di vista delle vittime dell’uomo, scavando nell’incompetenza e nell’apatia dimostrate dalla polizia e grazie alle quali il killer del Winsconsin ha potuto mettere a segno un omicidio via l’altro. Monster rievocherà almeno dieci dei casi in cui Dahmer è stato incriminato e poi rilasciato per mancanza di prove, dando conto di una storia di privilegio bianco e del modo in cui le forze dell’ordine e la giustizia si sono lasciate ingannare dall’aria apparentemente innocente dell’uomo.

Le operazioni di casting sono già in corso. Secondo quanto riportato da Deadline, Murphy e i produttori di Monster sono immersi nelle selezioni per i ruoli di Jeffrey Dahmer e Glenda Cleveland, vicina dell’assassino e coprotagonista della storia, l’unica donna ad aver tentato – pur senza risultati – di aprire gli occhi della polizia sulla pericolosità di Dahmer. L’unico ruolo già assegnato è quello di Lionel Dahmer: il padre del killer, un chimico prodigo di insegnamenti che il figlio metterà a frutto per concretizzare i suoi piani criminali, sarà interpretato proprio da Richard Jenkins.

La storia di Jeffrey Dahmer è stata traslata più volte sul grande schermo, e a interpretare il serial killer sono stati Jeremy Renner, Carl Crew, Rusty Sneary e Ross Lynch. La peculiarità di Monster, tuttavia, sarà l’approccio psicologico alle vicende narrate, con un focus particolare sulle dinamiche che hanno permesso all’omicida di agire pressoché indisturbato per più di un decennio.

L’annuncio del sì a Monster – la cui produzione dovrebbe prendere il via a gennaio 2021 – arricchisce ulteriormente il portfolio di progetti concepiti da Ryan Murphy per Netflix. Oltre alla già citata Ratched, il produttore, regista e sceneggiatore ha già proposto due stagioni di The Politician, la miniserie Hollywood e il film The Boys in the Band. Poco prima di Natale vi si aggiungerà il film The Prom, mentre per la miniserie Halston bisognerà attendere il 2021. In questi primi giorni di ottobre è previsto infine l’inizio delle riprese di Impeachment: American Crime Story, nuovo capitolo della saga antologica FX, incentrato sullo scandalo Sexgate e la relazione del Presidente USA Bill Clinton con Monica Lewinsky.