19 novembre 2020. E’ questo il giorno scelto da “mamma” Sony per tentare cuori e portafogli dei videogiocatori con il debutto sul mercato italiano di PS5. Come annunciato lo scorso mese nel corso di una diretta streaming del colosso giapponese, la console next-gen andrà a sdoppiarsi sugli scaffali in una edizione tradizionale e in una solo digitale, vale a dire sprovvista di lettore di dischi. Il prezzo per la prima è di 499,99 euro – esattamente come la rivale Xbox Series X, griffata Microsoft e al debutto il 10 novembre -, mentre la seconda costa 100 euro in meno – quindi 399,99.

E se è vero che la corsa al preordine è già partita, con il sold-out subito dietro l’angolo, e che molti dei giochi della lineup di PS5 sono giunti tra i listini di Amazon – qui trovate tutti i prezzi aggiornati, con tanto di link per prenotare la vostra copia -, allo stesso modo è inevitabile che la curiosità e la fame di nuova generazione del popolo geek siano ormai alle stelle. In attesa di portarci a casa la fiammante quinta piattaforma casalinga della “grande S”, un utente russo di Reddit continua incessantemente da ieri a condividere scatti e video dal vivo di PlayStation 5.

Per quanto non sia possibile verificare la legittimità del materiale, la clip della sequenza d’avvio di PS5 sta facendo il giro della rete e ingolosendo moltissimi – potete vederla anche voi poco più in alto in questo stesso articolo. Nella stessa sequenza appare in bella vista un DualSense di colore nero: per il momento Sony ha mostrato al pubblico solo quello bianco, ma è possibile che in commercio andremo a trovare altre varianti non ancora ufficializzate.

Un Leak du démarrage de la PS5 à fuité. Ainsi que 2 images, l'une de la coque et l'autre du socle. Et d'après le leak le SSD de la PS5 en retirant L'OS serait de 625Go.



Vidéo du leak. ⤵️https://t.co/DKEUfnEJpV



1ère chose à noté elle est pas plus rapide que la #XboxSeriesX pic.twitter.com/Kz2bBNunB5 — 🅜🅐🅝🅓🅞⛔🅧🅢🅧 (@Mando7674) October 3, 2020

La stessa fonte ha poi condiviso alcuni scatti che mostrano la base di appoggio e la scocca bianca di PlayStation 5, che sembra poter essere rimossa con una certa facilità. Come già anticipato, non sappiamo se si tratti di un fake creato ad arte o meno, dunque prendete foto e filmato con le pinze in vista dell’imminente uscita di PS5.