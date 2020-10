Ora che PS5 è sempre più vicina al suo giorno di debutto, la precedente PS4 non smette di avere qualcosa da dire nel mondo del gaming. E lo fa con giochi imperdibili come il recente The Last of Us 2, seconda parte del già capolavoro de 2013 firmato dai talentuosi sviluppatori di Naughty Dog. La stessa inarrivabile qualità è stata infusa per realizzare il secondo capitolo, che è addirittura riuscito a superare il predecessore sia in termini di gameplay che di narrazione.

Con una Ellie più matura e in cerca di vendetta, e nuovi personaggi dal carisma incisivo, The Last of Us 2 non è andato solo a chiudere il fantastico ciclo vitale di PlayStation 4 – assieme a Ghost of Tsushima di Sucker Punch -, ma pure ad imporsi come uno dei titoli più apprezzati nell’intera libreria della console current-gen di Sony. Vien da sé che chiunque possieda la piattaforma del gigante giapponese dovrebbe provare almeno una volta l’avventura post apocalittica dei cagnacci, di cui potete recuperare la nostra recensione a questo indirizzo.

Eppure esiste chi, per qualsiasi motivo, deve ancora godersi pad alla mano il viaggio di redenzione della giovane antieroina. Poco male, perché Amazon Italia ha la promozione giusta per i ritardatari. Sì perché, la divisione italiana del colosso dell’eCommerce capitanato da Jeff Bezos propone in data odierna The Last of Us 2 per PS4 al prezzo più basso di sempre. Per farlo vostro, dovrete allora sborsare 48,99 euro, contro i 74,99 euro precedenti. Il rivenditore è esterno, ma assicura la spedizione gratuita dell’articolo in tutta Italia, disponibile sugli scaffali fisici e digitali dallo scorso 19 giugno.

Offerta The Last of Us 2 - Playstation 4 Uno dei franchise più famosi ed amati del mondo PlayStation con...

Sistema di gameplay rivoluzionato che rende ogni sfida, ogni scontro...

Vi consigliamo allora di affrettarvi qualora interessati: l’offerta di Amazon è a tempo limitato e altrettanto sono le scorte, che potrebbero esaurirsi molto presto. D’altronde si tratterebbe di un ottimo antipasto per attendere al varco il lancio di PS5, fissato nel Bel Paese per il 19 novembre 2020.