MGM e Universal Pictures hanno ufficialmente posticipato l’uscita di No Time To Die, la nuova avventura di James Bond. Inizialmente, la pellicola sarebbe dovuta arrivare al cinema durante il mese di aprile del 2020, ma – a causa della pandemia Covid-19 – il lancio è stato poi spostato a novembre 2020. Considerando l’attuale situazione ancora molto incerta, la produzione ha preferito rimandare ancora una volta No Time To Die, che dovrebbe uscire il 2 aprile 2021.

Daniel Craig interpreta James Bond (Universal Pictures).

La decisione di rinviare questo atteso lungometraggio è legata ovviamente al periodo in cui ci troviamo: molte sale cinematografiche in tutto il mondo sono ancora chiuse e i film lanciati durante le scorse settimane non hanno ottenuto risultati pienamente soddisfacenti. Per assicurare un buon successo commerciale, la nuova avventura di 007 sbarcherà sul grande schermo solo nel 2021.

Il budget di No Time To Die è pari a circa 250 milioni di dollari. Solitamente, i film di questo franchise ottengono un enorme successo: Skyfall ha superato un miliardo di dollari, mentre Spectre ha guadagnato più di 880 milioni di dollari. Di conseguenza, è comprensibile che la produzione abbia preso la decisione di rimandare il venticinquesimo film di 007.

Rami Malek è Lyutsifer Safin (Universal Pictures).

No Time To Die ha preso il posto di Fast & Furious 9, che sarebbe dovuto uscire il 2 aprile 2021. Il film con Vin Diesel arriverà al cinema il 28 maggio 2021.

No Time To Die: cast, trama e trailer

Diretto da Cary Fukunaga (conosciuto anche per Beasts Of No Nation), il venticinquesimo film della saga dedicata a 007 è ambientato cinque anni dopo rispetto agli eventi di Spectre. James Bond vive tranquillamente in Giamaica, fino a quando un suo amico gli chiede aiuto. 007 dovrà salvare uno scienziato, ma si troverà a dover fare i conti con Lyutsifer Safin, uno spietato terrorista.

Daniel Craig presterà nuovamente il volto a James Bond, mentre Rami Malek (la star di Bohemian Rhapsody) interpreterà Lyutsifer Safin. Nel cast anche Léa Seydoux, Lashana Lynch, Christoph Waltz, Ralph Fiennes, Ben Whishaw e Naomie Harris.

No Time To Die arriverà sul grande schermo il 2 aprile 2021.

