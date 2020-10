Un trailer all’insegna dell’esaltazione degli eroi dei nostri giorni, quello di Grey’s Anatomy 17 e Station 19 4, che debuttano su ABC con un crossover il 12 novembre: pompieri, medici, infermieri e tutti coloro che lavorano nel primo soccorso durante una pandemia sono i protagonisti del promo delle nuove stagioni delle due serie ShondaLand.

Il trailer del crossover mostra immagini inedite tanto di Station 19 4 quanto di Grey’s Anatomy 17, che tornano in onda nel giovedì di ABC in quest’ordine, per favorire il racconto di casi che passano dall’intervento dei pompieri a quello dei medici.

Le voci fuori campo di Ellen Pompeo e Jaina Lee Ortiz, le interpreti di Meredith Grey in Grey’s Anatomy 17 e Andy Herrera in Station 19 4, si alternano nel racconto di ciò che sarà al centro delle nuove stagioni al via il 12 novembre, ovvero principalmente la pandemia da Coronavirus e i suoi effetti sul lavoro dei primi soccorritori.

È una zona di guerra, e noi siamo quelli in prima linea. Con tutte le persone in difficoltà, il nostro mondo è in fiamme. Quello che dobbiamo affrontare ora è diverso da tutto ciò che c’è stato prima. A volte sembra che non si veda la fine. Non smetteremo di combattere. Non smetteremo di provare sentimenti. Perché a volte, tutti abbiamo bisogno di essere salvati.

Nelle prime scene inedite mostrate dal trailer si possono vedere per la prima volta i medici di Grey’s Anatomy 17 indossare tutti i dispositivi di protezione individuale necessari ad avere a che fare col pericolo di un’infezione da Coronavirus: oltre alle classiche mascherine chirurgiche indossate in sala operatoria, ora i medici indossano tute e visiere che li schermano completamente rispetto ai pazienti. Se per i pompieri di Station 19 le divise e gli strumenti di protezione sono più o meno gli stessi già usati in precedenza, per la trama di Grey’s Anatomy 17 affrontare la pandemia ha implicato uno sforzo importante in termini di costumi di scena, come appare evidente nelle immagini del trailer.

Oltre alla trama della pandemia, Grey’s Anatomy 17 avrà anche una trama pre-Covid: con due linee temporali distinte, la nuova stagione mostrerà al pubblico cosa è successo tra l’ultimo finale di stagione e i nuovi episodi ambientati nell’attuale situazione di emergenza sanitaria. Il primo episodio di Grey’s Anatomy 17 sarà uno speciale di 2 ore.