La saga letteraria de L’Allieva, scritta da Alessia Gazzola, ha ispirato l’omonima fiction di Rai1, in onda da tre stagioni. Protagonista è Alice Allevi, interpretata sullo schermo da Alessandra Mastronardi, una giovane specializzanda in medicina legale.

Goffa, maldestra, ma dotata di grande intuito, cerca sempre di risolvere i casi di omicidio che le si presentano sul tavolo operatorio mostrando di avere una grande empatia per le vittime. Questa sua caratteristica la mette spesso nei guai. La sua vita professionale è altrettanto complicata quanto quella sentimentale: si infatua del suo mentore, il dottor Claudio Conforti – sullo schermo ha il volto di Lino Guanciale – arrogante ma affascinante, e al tempo stesso si innamora anche del fotografo Arthur Malcomess, figlio del direttore del suo Istituto.

La saga letteraria de L’Allieva è composta da otto libri, di cui un prequel che racconta la vita di Alice prima di intraprendere la strada della medicina legale. Pubblicati tra il 2011 e il 2018, in ognuno di essi, la protagonista è alle prese con un caso diverso. Ecco l’ordine in cui leggerli.

Sindrome da cuore in sospeso (2012)

Pubblicato dopo il primo romanzo, Sindrome da cuore in sospeso è ambientato qualche anno prima gli eventi principali. Alice ha 23 anni ed è indecisa sul suo futuro. La morte della badante di sua nonna, seguito da un primo incontro col dottor Conforti, le daranno la spinta per interessarsi alla medicina legale.

L’Allieva (2011)

Primo romanzo della saga in ordine di pubblicazione, la storia è ambientata qualche anno dopo il prequel. Alice ha 26 anni, è una specializzanda del secondo anno e cerca disperatamente di farsi apprezzare dai suoi colleghi e dai suoi superiori. A causa del suo carattere distratto, Alice non è proprio l’allieva perfetta, ma stavolta è diverso quando ritrova il cadavere di una persona che lei conosce. La sua morte la coinvolge più di quanto l’etica professionale consenta.

Un segreto non è per sempre (2012)

Alice continua a farsi strada nel difficile mondo della medicina legale, mentre il suo rapporto con Arthur procede tra alti e bassi. Sul lavoro finisce, come al solito, a farsi coinvolgere troppo sul caso su cui sta indagando: il ritrovamento del corpo di un famoso scrittore, apparentemente suicidato.

Le ossa della principessa (2014)

Ambra, l’Ape Regina dell’Istituto è misteriosamente scomparsa e tutti temono il peggio; Claudio, suo ex fidanzato, è in uno stato di agitazione e rischia di diventare il principale sospettato. Alice trascina a fatica la sua storia con Arthur mentre non disdegna le attenzioni di CC. E quando si trova a indagare sulla morte della giovane archeologa Viviana, ex compagna di liceo di Ambra, Alice teme che la sua eterna rivale possa aver subito la stessa sorte. Collaborando ufficiosamente con l’ispettore Calligaris, avrà l’intuizione che permetterà di chiarire le cause della morte della giovane e di ritrovare le tracce di Ambra.

Una lunga estate crudele (2015)

Nuovi arrivi in Istituto gettano la vita professionale, e soprattutto sentimentale, di Alice in subbuglio. Arthur, dopo tanta sofferenza, è diventato “l’Innominabile”; Claudio, “diavolo tentatore”, continua ad affascinarla. L’arrivo della nuova specializzanda Erika comporta nuove responsabilità per Alice, che dovrà farle da mentore. Infine, l’ispettore Calligaris, che pone in lei molta più fiducia di quanto possa aspettarsi. Alice si trova alla ricerca di indizi sul cadavere di un uomo rinvenuto nel dimenticato sotterraneo di un teatro che propone solo opere del drammaturgo Shakespeare. Le loro indagini, a cui si aggiunge il nuovo PM Sergio Einardi, smuoveranno il mondo dello spettacolo.

Un po’ di follia in primavera (2016)

La vita sentimentale di Alice sembra finalmente andare a gonfie vele: lei e Arthur sono tornati insieme con l’intenzione di fare un passo importante nella loro relazione. La protagonista indaga sulla morte di un rinomato psichiatra, suo ex professore che lei conosceva bene. Le indagini gettano una nuova luce su questa persona apparentemente tranquilla che rischiano di sconvolgere Alice tra pochi e ingannevoli indizi, quasi nessuna traccia da seguire.

Arabesque (2017)

Dopo la rottura definitiva con Arthur, Alice è libera di vivere la sua storia d’amore con Claudio. Ormai ufficialmente una specializzata, affronta da sola il suo primo incarico forense: una morte avvenuta nello spietato mondo del balletto classico. E le cose si complicano quando Alice scopre una mano omicida dietro una presunta morte naturale, collegata ad un suicidio avvenuto anni prima e frettolosamente certificato proprio dal suo Conforti.

Il ladro gentiluomo (2018)

In quello che è (al momento) l’ultimo romanzo de L’Allieva, Alice è stata trasferita a Domodossola, una richiesta che aveva fatto in un momento di sconforto. Ora che la sua storia con Claudio va a gonfie vele, si trova non solo a gestire una relazione a distanza ma anche a destreggiarsi in questa nuova città. Alice, sempre pronta a cacciarsi nei guai, sarà messa a durissima prova anche da un fatto personale che la coinvolgerà totalmente e la vedrà crescere e maturare improvvisamente.