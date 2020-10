Sulle pagine dell’autorevole portale SamMobile si legge che Samsung è riuscita ad innalzare il livello qualitativo degli smartphone entry level. Ed è proprio vero, considerate le caratteristiche del nuovo Samsung Galaxy M11, device del gigante sudcoreano pronto a sbarcare anche in Europa, Italia compresa.

Dopo aver portato il Galaxy M51 qui nel Bel Paese, Samsung è quindi pronta a bissare con un altro device legato a questa serie, che vuole emergere rispetto alla concorrenza puntando non solo su un prezzo contenuto e abbordabile per un po’ tutte le tasche, ma anche su batterie ampie e dalla ricarica piuttosto veloce. Lo stesso portale va infatti a rivelare che lo smartphone incriminato costerà da noi 159 euro, per caratteristiche tecniche – condivise dalla stessa Samsung sul suo portale ufficiale – tutt’altro che trascurabili.

Sul sito italiano andiamo allora a scoprire che il Samsung Galaxy M11 – annunciato per i mercati esteri già nel mese di marzo del 2020 – monta uno schermo da 6,4 pollici con risoluzione HD+ (1560 x 720 pixel), mentre sotto la scocca troviamo un processore octa-core capace di raggiungere una frequenza massima di attività pari a 1,8 GHz. Non solo, abbiamo pure 3 GB di RAM, 32 GB riservati alla memoria di archiviazione interna – che può essere espansa all’occorrenza tramite microSD fino a 512 GB, e una ampia batteria da 5000 mAh. Per quanto riguarda il comparto fotografico, l’M11 vanta una tripla fotocamera posteriore da 13MP (f/1.8) + 5MP (f/2.2, ultra-wide, 115 gradi) + 2MP (f/2.4, per la profondità di campo), e una fotocamera anteriore da 8MP (f/2.0).

A chiudere il quadro delle specifiche tecniche ufficiali del Samsung Galaxy M11 troviamo poi supporto a 4G LTE, Bluetooth 4.2 e Wi-Fi b/g/n a 2,4 GHz. Sul retro della scocca figura pure un sensore per le impronte digitali, così da sbloccare lo smartphone in modo rapido. Cosa ne dite, la nuova proposta low cost di Samsung potrebbe farvi gola?