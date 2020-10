L’iPhone 12 è (finora) il grande assente di questo autunno 2020. Saltata la presentazione settembrina, l’annuncio della nuova serie dovrebbe arrivare il prossimo 13 ottobre ma la conferma ufficiale dell’evento ancora non è giunta da parte di Apple. Nel frattempo, per quanto un po’ anomalo, giungono delle anticipazioni su quello che dovrebbe essere l’iPhone 13 e addirittura l’iPhone SE del 2022 ( e non del 2021).

Siamo naturalmente nel campo dei rumor ma provenienti dall’esperto analista di display Ross Young che ha maturato nel tempo una certa autorevolezza in temini di anticipazioni. In questo caso specifico, l’informatore non ritiene che sia troppo presto per procedere con il seguente reveal: la prossima primavera Apple non lancerà alcun nuovo iPhone SE low-cost. Piuttosto il modello più economico arriverà solo nel 2022, sempre tra marzo o aprile. L’attesa sarà di certo ripagata nel seguente modo: il melafonino avrà il supporto al 5G, uno schermo con diagonale da 6,06 pollici e sarebbe dotato anche di una fotocamera principale non più con unico sensore ma doppio. Insomma, le implementazioni hardware sarebbero più che rilevanti.

Le dichiarazioni di Ross Young si riferiscono anche al successore dell’iPhone 12, pure non ancora uscito. In particolar modo, l’analista ritiene che il melafonino top di gamma del 2021 avrà un display ProMotion a 120 Hz con frequenze di aggiornamento variabili. Sempre lo stesso telefono integrerà una nuova tecnologia sotto lo schermo che dovrebbe pure ridurre lo spessore del futuro telefono.

Ritornando al tanto agognato iPhone 12, questo dovrebbe essere presentato davvero nel giro di pochi giorni. Al lancio dovrebbe seguire subito solo la commercializzazione dei modelli standard e Mini di questa generazione. Per gli esemplari Pro e Pro Max si potrebbe attendere anche diverse settimane con il via alle vendite nel periodo immediatamente precedente al Natale. Staremo a vedere se tutte questi dettagli saranno confermati da Apple entro la già indicata data del 13 ottobre.