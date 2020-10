A distanza di qualche settimana torna l’SMS Amazon che annuncia Prime in regalo per i nuovi clienti. Un messaggio davvero virale in queste ore e che nasconde, esattamente come in passato, una truffa ai danni di qualche ignaro utente, magari non molto preparato sui recenti tentativi di phishing e dunque truffa.

Solo a settembre abbiamo segnalato un paio di volte ai nostri lettori altrettante ondate di spam ai danni degli italiani. L’SMS Amazon allora come ora, aveva un testo all’apparenza innocuo con il riferimento all’abbonamento Amazon Prime in regalo. La comunicazione accenna ad un secondo tentativo di contatto per consegnare lo speciale dono e la cosa mette in allarme il ricevente che è subito tentato nel cliccare il collegamento presente nel messaggio. Niente di più sbagliato perché è in quest’ultima operazione che si annida la trappola.

Amazon è estranea oggi come nel recente passato a simili tentativi di raggiro che sfruttano la notorietà del suo store e dei suoi servizi. Quindi non c’è alcun abbonamento Amazon Prime in regalo di cui si potrebbe approfittare al momento ed è pure improbabile che in futuro ci siano questo tipo di iniziative. Per questo motivo è fondamentale non cascare nel raggiro ed evitare di visitare il collegamento proposto nella nota. Il link traghetterà il malcapitato di turno in un sito fake che non ha nulla a che fare proprio con Amazon con un form da compilare per il presunto ritiro del premio. Naturalmente fornendo i dati personali (magari anche quelli relativi a carte), questi saranno utilizzati malevolmente per frodi, altre campagne di spam e di certo per fini non lodevoli.

Non è da escludere che dopo questa prima ondata di ottobre di SMS Amazon con tentativo di truffa, ne seguano delle altre simili e con lo stesso scopo. Meglio dunque non abbassare mai la guardia.