Chi l’avrebbe mai detto che due miei amici impegnati in ricerche spirituali e immersi in filosofie orientali sarebbero diventati la coppia del momento nei media, da quelli di gossip alla homepage del Corriere della Sera?!?

Yari Carrisi è figlio di Al Bano e Romina Power. Thea Crudi una cantante e musicista che ha intrapreso la via dei mantra. Entrambi affascinati dall’India, dove hanno fatto vari viaggi e vissuto.

Yari l’ho conosciuto perché Jovanotti mi aveva consigliato di intervistarlo ed è stato una sorpresa. È venuto a trovarmi e la lunga conversazione l’ho pubblicata in un DVD Roxy Bar, visibile su www.redronnie.tv

Thea mi era stata segnalata dal mio amico Giorgio Cerquetti, che avevo avuto ospite con gli Hare Krishna in due miei show televisivi: “Vent’anni dopo” e “Stasera Beatles”. Giorgio mi ha parlato di questa ragazza bellissima che faceva musica celestiale. Ho detto a Thea di passare a trovarmi e l’ho intervistata. Trovi quell’incontro a questo link di OptiMagazine

Poi l’ho invitata live al Barone Rosso, dove si è esibita accompagnandosi con harmonium e campane tibetane. Omar Pedrini si è unito a lei con la sua chitarra.

Un estratto di quella partecipazione di Thea lo trovi a questo link di OptiMagazine

In seguito è venuta a intervistarmi per una rivista, voluta da Giorgio Cerquetti, che avrebbe dovuto nascere proprio quando tutto il mondo è stato rinchiuso in casa. Mi avevano anche mandato la copertina dove c’era una mia foto.

Alcuni giorni fa ho chiamato Thea per sapere notizie della rivista, ma non mi ha risposto. Così ho telefonato a Giorgio che mi ha raccontato che adesso Thea vive in Puglia ed è la ragazza di Yari. Insieme hanno iniziato a fare spettacoli.

Io ero stupefatto e, mentre Cerquetti mi raccontava tutto ciò, sono entrato su internet e ho scritto Yari Thea nel motore di ricerca… una miriade di articoli stavano raccontando questa storia d’amore e affermavano che i due sarebbero diventati i nuovi Al Bano e Romina. La stessa mamma di Yari, nelle interviste, si diceva felicissima che il figlio avesse incontrato questo angelo. Pure Romina Power, infatti, da anni è legata a filosofie orientali.

Giorgio mi ha raccontato che lui stesso aveva “previsto” questa unione, consigliando a Thea, visto che si esibiva in Puglia, di cercare di contattare Romina Power.

Con grande sorpresa di Thea, Yari e Romina erano andati a un suo concerto a Polignano a Mare. Erano curiosi di conoscerla perché avevano seguito le dirette che lei aveva fatto durante il periodo buio.

Mentre parlavo con Giorgio, ho visto la notifica che Thea mi stava telefonando. Così l’ho chiamata, mentre era in macchina insieme a Yari. Ho manifestato la mia felicità per il loro amore e ho addirittura consigliato loro di fare un bambino. Allora Yari ha acceso la telecamera del telefonino e mi ha chiesto di ripetere questo invito per documentarlo. Poi mi ha mandato il video.

Mi hanno anche raccontato di aver cantato “Il mio canto libero” davanti a Mogol. Ho chiesto a Yari di mandarmi un video di quel brano in tempo per la diretta WE HAVE A DREAM di lunedì 28 settembre durante la quale mi sarei collegato con loro. Puoi vedere sia la bellissima conversazione che abbiamo avuto che la particolare versione de “Il mio canto libero” nel video qui pubblicato.

Thea e Yari stanno facendo esibizioni insieme, che chiamano “Mantra dell’Himalaya e Canzoni della Cultura”, in luoghi energetici. Stasera, 2 ottobre, saranno al faro di Punta Palasca (Otranto). Per info e prenotazioni: 334.9118922

L’11 ottobre si esibiranno nelle Grotte di Castellana. Info e prenotazioni: 379.1146644

A metà ottobre sarà pubblicato anche un libro di Thea con 2 CD, “La conoscenza spirituale dello Yoga”, con la prefazione di Yari.

L’universo unisce ciò che è giusto stia insieme e ci protegge anche in momenti che ci sembrano pieni di tenebre. Dobbiamo solo rimanere sereni e tenere accesa la luce dentro la nostra anima.









www.redronnie.tv