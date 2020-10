Una targa per Renato Zero e direttamente dalla sua città. La mozione per il conferimento del riconoscimento è stato votato all’unanimità, dopo che il consigliere leghista Simone Foglio l’aveva presentata a sorpresa.

Tra le motivazioni del riconoscimento, si leggono il particolare legame di Renato Fiacchini con il territorio, dove ha vissuto da piccolo, che sarebbe stato “ispirazione per canzoni rimaste nella storia della musica italiana”.

Il consigliere Foglio ha specificato:

“Renato Zero abitava in via Fonte Buono ed io sono cresciuto ascoltando gli aneddoti che mio zio materno, suo amico negli anni giovanili, mi ha raccontato sul conto del cantante, di cui sono un grande ammiratore. Tra l’altro ricordo che il cantautore qui ha mosso i primi passi della sua carriera artistica. Ad esempio, esibendosi nella tensostruttura che per molti anni è stata montata in via Costantino. Era allestita proprio dove ora è presente l’albergo bianco, dai residenti sarcasticamente ribattezzato “il bidet”.

La richiesta di tributare una targa a Renato Zero è stata accolta con grande entusiasmo da tutti i componenti del Consiglio e dal presidente del Comitato di Quartiere della Montagnola, definendo l’artista come “uno di noi”.

Renato Zero è appena tornato con un nuovo album di inediti che ha voluto rilasciare per il suo compleanno e che sarà seguito da altri due album. Il terzo volume è stato anticipato dal singolo L’Angelo Ferito, mentre alla vigilia del compleanno si è festeggiato con un grande evento su Canale5, per la regia di Roberto Cenci.

Per il momento, non ci sarà la possibilità di assistere ai concerti poiché fermati dall’emergenza Covid. Il suo ultimo live risale alla fine di gennaio, dove aveva anche confermato di avere in mente un progetto per i 70 anni. Il compleanno non è stato celebrato con un evento live, ma con un ricco cofanetto che contiene 40 inediti.