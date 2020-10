Il concerto di Andrea Bocelli per Unesco a Noto si terrà il 24 ottobre. I biglietti per assistere allo spettacolo sono disponibili in prevendita su TicketOne, online e nei punti vendita autorizzati dislocati in tutta Italia.

Per Bocelli si tratta di un concerto a supporto dei siti Unesco siciliani, sette in tutto. Si esibirà accompagnato dall’orchestra e dal coro del Teatro Massimo Bellini di Catania all’interno di una serata unica nel suo genere, dinanzi alla Scalinata della Cattedrale di Noto, in Piazza Muncipio.

L’evento si svolgerà nel completo rispetto delle norme anti-covid, con il previsto distanziamento che fa calare vertiginosamente il numero dei biglietti in vendita per assistere allo spettacolo.

I biglietti per il concerto di Andrea Bocelli per Unesco sono in vendita al prezzo di 160 euro per un posto in platea oppure al prezzo di 520 euro (Platinium). Questa seconda tipologia di biglietto dà diritto ad un ingresso dedicato e al welcome drink, al meet&greet e al parcheggio riservato presso Contrada Faldino (a fianco della protezione civile) con trasferimento nell’area evento con un van dedicato sia all’andata che al ritorno. Inoltre gli acquirenti riceveranno a casa il catalogo della mostra di Igor Mitoraj.

Il concerto di Andrea Bocelli fa parte della rassegna Noto Città d’Arte, attraverso la quale il tenore verrà proclamato testimonial dei sette siti Unesco presenti in Sicilia. Noto Città d’Arte continua con l’esposizione delle cinque opere monumentali di Igor Mitoraj, noto scultore, grazie alla collaborazione dell’Atelier Mitoraj di Pietrasanta.

“L’iniziativa “Mitoraj – Bocelli” a Noto altro non è che l’avvio di un percorso virtuoso che vede protagonisti tutti i siti siciliani iscritti nella Lista del Patrimonio mondiale, per la prima volta, dalla loro iscrizione nella World Heritage List, chiamati a fare rete, ad avere una sola visione, contribuendo alla crescita delle singole comunità locali, facendo così crescere, contemporaneamente, la Sicilia”, dichiara il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti.

“Sono grato al presidente Musumeci, primo presidente ad avere chiara questa straordinaria visione unitaria della nostra Isola, la più dotata di siti di riconosciuto valore eccezionale. Il mio personale apprezzamento all’assessore Messina, capace interprete di una Sicilia che punta sempre di più a un turismo di qualità capace di generare ricchezza e prosperità”, conclude.