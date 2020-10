The Good Doctor 4 si avvicina a grandi passi verso il momento del debutto (fissato per il prossimo 2 novembre negli Usa su ABC) e, intanto, sul set si lavora per mettere insieme la nuova stagione. Covid-19 permettendo tra tamponi e risultati che arrivano in ritardo per via della grande mole di test, sembra sempre che il rischio di uno stop sia dietro l’angolo. Per fortuna, almeno per il momento, tutto sta filando liscio dopo i primi intoppi iniziali, e presto avremo modo non solo di vedere i nuovi episodi ma anche di scoprire che ruolo avranno i volti nuovi annunciati nelle scorse ore.

In The Good Doctor 4 avremo a che fare con 4 nuovi specializzandi, 4 new entry che impareremo a conoscere e che prenderanno posto proprio al fianco dei nostri personaggi preferiti pronti a tenerci impegnati con le loro storie personali mentre la pandemia in corso farà da sfondo ai primi episodi. Ma chi sono i nuovi attori che si uniranno al cast e quali i loro ruoli?

Secondo quanto riporta Deadline sembra che i 4 saranno introdotti nel terzo episodio di The Good Doctor 4 (quindi dopo il doppio debutto dedicato al Coronavirus) e si giocheranno i posti disponibili al St. Bonaventure Hospital. Il quartetto sarà supervisionato proprio dai nostri dottori ovvero dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore), la dottoressa Claire Brown (Antonia Thomas) e il dottor Alex Park (Will Yun Lee). Proprio quest’ultimo, dopo i rumors sulla sua partenza, sembra che alla fine abbia deciso di rimanere, forse a discapito della sua vita privata?

Ecco il primo teaser della nuova stagione:

A prestare il volto ai quattro nuovi specializzandi saranno Noah Galvin, Summer Brown, Bria Samoné Henderson e Brian Marc. Il primo sarà chiamato ad interpretare il dottor Asher Wolke. Precedentemente parte di una setta ebraica ortodossa, Asher ha scelto di separarsi dalle sue convinzioni precedenti prima di decidere di fare medicina. La Brown vestirà i panni della neo laureata ad Harvard e Oxford ma stranamente insicura, Olivia Jackson; Henderson interpreterà il dottor Jordan Allen, un battista impegnato e fedele che prega quotidianamente; Marc interpreterà il dottor Enrique “Ricky” Guerin, un surfista convinto che “le esperienze sono più preziose delle risorse”.

La première della stagione 4 affronterà la pandemia di Coronavirus e si occuperà delle conseguenze dell’intervento chirurgico e della morte di Neil Melendez (Nicholas Gonzalez) nel finale della terza stagione.