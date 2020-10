Fumo E Fuggo di Young Signorino è arrivato a mezzanotte come nuova anticipazione da Calmo, il disco programmato per il 6 novembre. Il trapper di Mon Amour si trova, a questo giro, con il primo vero album dopo EP D’Amore e altri singoli snocciolati in ordine sparso, uno dei quali durante il lockdown.

Fumo E Fuggo di Young Signorino rimanda, scherzosamente, alle allusioni ermetiche di Mmh Ha Ha Ha ma tenta di correggere il tiro e correggere il tiratore: ciò che sbuffa tra le dita di Paolo Caputo è una sigaretta, una piccola torcia con la quale il trapper illumina i suoi momenti più bui. Con la compagnia del suo tabacco rollato ha scritto il suo disco, dichiara Signorino, che oggi trova una nuova anticipazione nella combo “fumare + fuggire”. La prima parola è il detonatore, la seconda l’esplosione: Signorino fuma per fuggire, la sigaretta diventa l’espediente per trovare intimità e concentrarsi a scrivere.

“Oggi fuggo da tutto, sì, ma non da te”, aggiunge Paolo per non mancare all’appuntamento con l’amore che già aveva ribadito con la precedente Mon Amour e con Bilocale Love Life. Un artista dalla tante facce, Paolo Caputo, che un giorno conquista il musico e poeta ancestrale Vinicio Capossela e il giorno successivo sceglie la virata intimista con Rockstar Mai, rendendosi imprevedibile.

Oggi, con Fumo E Fuggo, sceglie un tappeto urban nel suo tipico stile con un pezzo scritto a quattro mani insieme a Samuele Ravenna, co-autore di altri brani del trapper di Cesena. Calmo uscirà il 6 novembre 2020. Intanto Paolo Caputo ha ripulito i suoi account e nelle stories di Instagram lancia frecciatine a Eminem divertendosi con i commenti degli hater.

In Fumo E Fuggo di Young Signorino c’è quel dettaglio che fatichiamo a ignorare: nel verso “Diventerei pazzo se non sparirei ogni tanto”, sappiamo che c’è ancora tanta voglia di fare inca**are il mondo, succede quando la pace interiore viene a mancare.

Testo