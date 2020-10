Televoto annullato al Grande Fratello Vip 2020. L’ultima volta che è accaduto è stato quando Fausto Leali ha parlato un po’ da ignorante di “razze” e persone di colore, cosa è successo questa volta nella casa di Cinecittà? A quanto pare questa volta lo squalificato di turno dovrebbe essere Denis Dosio. Il giovane potrebbe essere ricordato come una stella cometa di questa edizione del reality di Canale5 perché, entrato in un secondo tempo in confronto ad altri, potrebbe già uscire questa sera a causa di una bestemmia che avrebbe detto mentre si trovava in stanza con gli altri, mentre si rideva e si scherzava.

Al grido di “Dio b*ia”, Denis Dosio ha lasciato alcuni compagni senza parole, almeno coloro che si sono accorti subito che il giovane potrebbe aver bestemmiato segnando così la sua permanenza nella casa proprio come Leali prima di lui. Sarà così oppure no?

Sul profilo ufficiale del Grande Fratello Vip si legge:

“Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Massimiliano Morra, Denis Dosio, Tommaso Zorzi, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, Adua del Vesco e Dayane Mello è stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente. Nella puntata di questa sera, venerdì 2 ottobre di “Grande Fratello Vip” tutti i dettagli di questa decisione. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati. #GFVIP“.

Questo significa che i vip in gioco si ritroveranno nuovamente salvi, almeno per questa sera, e poi saranno chiamati ad affrontare la serata, nuove nomination e tutto quello che è successo dentro e fuori dalla casa. In particolare, Elisabetta Gregoraci potrebbe vedere il momento in cui Pierpaolo Petrelli, parlando con Matilde Brandi, ha ammesso che la showgirl potrebbe fare l’amore con lui e, come se non bastasse, potrebbe leggere i messaggi di Flavio Briatore che non ha gradito alcune sue esternazioni.

Sullo sfondo rimangono le situazioni personali dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 che continueranno a raccontarsi con le linee della loro vita. A chi toccherà questa sera questa emozione?