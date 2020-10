Si rinnova l’appuntamento con Tale e Quale Show in diretta su Rai1 il 2 ottobre. Lo spettacolo partirà dalle 21,25, con la conduzione di Carlo Conti e con la partecipazione di un quarto giudice molto speciale, impersonato da Ubaldo Pantani.

A giudicare i 10 concorrenti in gara saranno i nomi storici della competizione, a cominciare da quello di Loretta Goggi. Alla signora della tv si uniscono Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, confermati dall’anno scorso e già molto amati dal pubblico.

La gara, intanto, è già entrata nel vivo. A conquistare il primo posto della seconda puntata era stata Barbara Cola, perfetta imitatrice di Tina Turner, mentre Pago si era dovuto accontentare della medaglia d’argento per la sua imitazione – comunque convincente – di Gianni Morandi.

I due artisti sono ora a pari punteggio e ripartiranno da Adele – interpretata da Barbara Cola – e da Fabrizio Moro. Francesca Manzini proverà, invece, a replicare la voce e l’intenzione tutta particolare di Giusy Ferreri, con Carolina Rey che ha assunto il difficile compito di impersonare Britney Spears.

Giulia Sol sarà invece Elodie, mentre Carmen Russo si troverà a vestire i panni di Raffaella Carrà. Sergio Muniz interpreterà Maurizio Vandelli e Francesco Paolantoni sarà Mino Reitano. Infine, il vincitore della prima puntata Virginio sarà George Michael e Luca Ward proverà a imitare Barry White.

A determinare il calore del pubblico sarà invece Gabriele Cirilli, che nella prima puntata era partito carico vestendo i panni di Orietta Berti per poi continuare con Pupo. Il travestimento della terza puntata rimane ancora un mistero.

La terza puntata di Tale E Quale Show andrà in onda il 2 ottobre, alle 21,25, su Rai1. Si potrà seguire anche in streaming, sul canale dedicato RaiPlay, con la trasmissione che andrà in onda in contemporanea con la messa in onda tv. Il programma vivrà anche sui social, attraverso l’hashtag dedicato #taleequaleshow.