In Italia arriverà prossimamente in chiaro, ma negli Stati Uniti è già tempo di A Million Little Things 3: la serie drammatica di ABC torna in onda il 19 novembre con la première della terza stagione, che sarà trasmessa dopo la quarta di Station 19 e la diciassettesima di Grey’s Anatomy nell’affollato giovedì della rete generalista.

ABC ha appena rivelato la sinossi di A Million Little Things 3, che ripartirà dal convulso finale della seconda stagione: i nuovi episodi continueranno a raccontare le storie di un gruppo di amici che si fa forza a vicenda attraverso i momenti felici e quelli tristi della vita, spalleggiandosi nell’affrontare sfide e ostacoli che spesso li mettono duramente alla prova. Come molte altre seie tv – dai drammi medici alle commedie – anche A Million Little Things 3 ingloberà nel suo racconto la pandemia da Coronavirus, che entrerà a far parte delle vite dei protagonisti conferendo alla serie un bagno d’attualità.

Nella trama di A Million Little Things 3 si partirà dal dare risposte agli interrogativi lasciati dalla stagione precedente. Rome e Regina devono affrontare la perdita di un figlio dopo che Eva, la madre naturale del bambino che avrebbero dovuto adottare, ha cambiato idea e ha deciso di tenerlo con sé.

Intanto Delilah inizia a chiedersi se non abbia voglia di un legame più serio che un semplice divertimento come quello con Miles, mentre Sophie intraprende un viaggio per dedicarsi alla sua musica e Danny si scopre più sicuro di sé a scuola. Delilah vede i suoi figli più grandi diventare giovani adulti, anche dopo aver perso il loro padre. E quando si rende conto di avere sua volta poco tempo da trascorrere con suo padre, prende una decisione che le cambia la vita.

Nel frattempo Gary aveva deciso non senza timori di proseguire la sua nuova relazione con Darcy ed archiviare la sua storia d’amore con Maggie, ma si trova davanti una sfida inaspettata quando deve diventare immediatamente una figura paterna per i suoi figli: entrare in un ménage familiare lo spinge a riflettere sul modo in cui è stato cresciuto e a prendere una decisione radicale.

E ancora, dopo aver confessato i suoi sentimenti per Gary, Maggie arriva a Oxford: il suo nuovo compagno di stanza Jamie la incoraggia a creare un podcast, raccontando le sue esperienze e dando spazio alla sua voce. L’alter ego britannico di Maggie le permette di correre rischi e vivere fuori dalla sua zona protetta, ma quando circostanze impreviste mettono a dura prova i suoi piani, finalmente in A Million Little Things 3 si trasformerà nella persona che ha sempre voluto essere.

Infine il dramma dei Savilles: il cliffhanger della scorsa stagione ha lasciato il pubblico col dubbio che Eddie sia vivo o morto. sarà il primo episodio di A Million Little Things 3 a rispondere a questa domanda, dopodiché Katherine e Theo non saranno più gli stessi, costretti a ripensare le loro vite, appoggiandosi l’un l’altro come mai prima d’allora. Attraverso la loro storia, la trama di A Million Little Things 3 dovrà svelare due misteri: chi ha colpito Eddie quella notte e quell’incidente è stato davvero tale?

Ma al di là dei drammi personali a sconvolgere le vite dei protagonisti di A Million Little Things 3 arriva anche la pandemia: il COVID-19 entra nel loro mondo e lo cambia radicalmente, interagendo con tutte le altre questioni messe sul piatto dalla trama della serie (dalla salute mentale alle dipendenze, dalla violenza di genere all’approccio con la malattia, dall’amore all’amicizia e ai rapporti familiari non sempre facili). Una sfida più grande, quella del Coronavirus, perché riguarda tutti loro e l’intera comunità: un motivo in più per cercare l’amore e il supporto degli amici veri.

Nel cast di A Million Little Things 3 tornano i protagonisti delle prime due stagioni: David Giuntoli nei panni di Eddie Saville, Romany Malco come Rome Howard, Allison Miller nelle vesti di Maggie Bloom, Christina Moses come Regina Howard, Grace Park come Katherine Saville, James Roday Rodrigues interpreta Gary Mendez, Stephanie Szostak è Delilah Dixon, Floriana Lima interpreta Darcy Cooper, Tristan Byon è Theo Saville, Lizzy Greene è Sophie Dixon e Chance Hurstfield interpreta Danny Dixon.

A Million Little Things 3 debutta il 19 novembre su ABC, mentre in Italia, dove è ancora inedita, arriverà prossimamente in onda su Rai1 (la programmazione non è stata ancora annunciata).