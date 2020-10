Il giorno dei sorteggi di Europa League 2021 è arrivato. La fase d’avvicinamento a questo giorno ha definito, grazie ai play off, il gruppone delle squadre che verrà inserito nei gironi. Sfide sempre al cardiopalma quelle disputate nelle ultime settimane, vista la voglia di arrivare ai palcoscenici maggiori.

Basti pensare alla partita di ieri sera tra Milan e Rio Ave, conclusasi ai rigori (a oltranza) dopo 120 minuti che non avevano visto una delle due primeggiare nel risultato. Si tratta di un trofeo internazionale parecchio goloso per il palmarès di un club, e quindi vietato lasciare alcunché al caso.

SortegGi Europa League 2021 dei gironi, si inizia a fare sul serio

L’orario cui fare riferimento per l’inizio dei sorteggi di Europa League 2021 è quello canonico. Alle 13.00 di oggi, venerdì 2 ottobre, si darà il via alle danze in quel di Nyon, in Svizzera. Sarà in questo frangente che verranno composti i gironi della prima fase della UEFA Europa League. Come di consueto, non ci saranno scontri tra squadre della stessa nazione, che potranno affrontarsi solo nelle fasi successive.

I match hanno già un loro calendario ben definito, vale a dire 22 e 29 ottobre, 5 e 26 novembre, 2 e 10 dicembre. La fase a eliminazione diretta prenderà il là invece a partire dal 18 febbraio 2021, e condurrà alla finale, che si disputerà al Gdansk Stadium, in Polonia, il 26 maggio 2021.

A contendersi la vittoria finale, per i colori italiani, ci saranno il Milan, fresco di passaggio del turno di play off contro il Rio Ave, assieme a Napoli e Roma. E sarà un’edizione che farà a meno del VAR nelle fasi iniziali, con l’assistenza video che arriverà solo dopo la fase a gironi. Nell’edizione 2022 invece sarà l’intera competizione, a partire dalla fase a gironi, a prevederne l’utilizzo.

I sorteggi di Europa League 2021 saranno, come di consueto, visibili su Sky Sport Football sia in tv che in streaming grazie all’app SkyGo.