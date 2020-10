Esce oggi in versione fisica Roger Waters: Us + Them, il live del tour che il fondatore dei Pink Floyd ha tenuto a cavallo tra il 2017 e il 2018.

Roger Waters: Us + Them è già stato pubblicato nel mese di giugno solo in versione digitale e oggi, venerdì 2 ottobre, arriva nei negozi in più versioni fisiche: CD, LP, DVD e Blu-Ray. Resta disponibile inoltre in digitale su Amazon Prime Video, Chili, Infinity per la visione in streaming.

L’uscita in versione fisica non poteva passare inosservata, nonostante il lancio della versione digitale avvenuto ormai diversi mesi fa. Alcuni fan segnalano manifesti fucsia apparsi tra le strade di Milano per ricordare la pubblicazione del concerto di Roger Waters e la possibilità di acquistarlo in formato fisico nei negozi.

Con la parola “Resist”, su sfondo fucsia, l’intenzione è stata quella di focalizzarsi sui messaggi che Roger Waters trasmesse con la sua musica e sul palco.

Roger Waters: Us + Them racconta il tour che l’artista ha tenuto tra il 2017 e il 2018 per un totale di 156 spettacoli e 2,3 milioni di fan presenti in totale ai suoi concerti in tutto il mondo. In quell’occasione, Waters si è esibito anche in Italia per due concerti sold out, uno dei quali si è tenuto al Circo Massimo di Roma.

Il film documentario in uscita oggi in versione fisica è diretto da Sean Evans e dallo stesso Roger Waters e presenta un viaggio immerso vero e proprio nella musica dell’artista, consentendo ai fan di vivere o rivivere le emozioni più profonde dello spettacolo dal vivo.

Queste le canzoni contenute nelle versioni DVD e Blu-Ray

1.Intro

2.Speak To Me

3.Breathe

4.One of These Days

5.Time

6.Breathe (Reprise)

7.The Great Gig in the Sky

8.Welcome to the Machine

9.Déjà Vu

10.The Last Refugee

11.Picture That

12.Wish You Were Here

13.The Happiest Days of Our Lives

14.Another Brick in the Wall Part 2

15.Another Brick in the Wall Part 3

16.Dogs

17.Pigs (Three Different Ones)

18.Money

19.Us & Them

20.Brain Damage

21.Eclipse

22.The Last Refugee (Reprise)

23.Déjà Vu (Reprise)

A fleeting glimpse (documentario)

Comfortably numb (live)

Smell the roses (live)