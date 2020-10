I problemi watchOS 7 degli ultimi giorni hanno fatto chiacchierare a lungo la rete, e in particolare tutti i possessori di uno smartwatch firmato da casa Apple. Un po’ tutti i dispositivi del colosso di Cupertino, subito dopo gli aggiornamenti – compreso quello a iOS 14 e alla successiva versione iOS 14.0.1 – hanno infatti fatto registrare numerosi malfunzionameti, dal crollo della batteria – sia di iPhone che di Apple Watch – al corretto utilizzo delle app, passando per bug relativi al GPS e addirittura per fastidiosi blocchi improvvisi.

Fortunatamente “mamma” Apple sembra essersi finalmente accorta in particolare dei problemi watchOS 7, e ha deciso di rispondere ufficialmente con delle soluzioni che dovrebbero aiutare tutti i suoi affezionati clienti. Come ricorderete, precedentemente la soluzione non approvata dalla compagnia californiana presente nel thread di supporto suggeriva di annullare l’accoppiamento tra il nostro iPhone e l’Apple Watch, andando pure a ripristinare quest’ultimo. Ora, sbarca sul web una mossa definitiva per arginare queste criticità grazie ad un documento di supporto denominato “Se ti mancano i percorsi GPS di allenamento o i dati sulla salute dopo l’aggiornamento a iOS 14 e watchOS 7”. Documento in cui prima di tutto la Mela va ad elencare la rosa di problemi che gli utenti potrebbero incontrare dopo l’aggiornamento a ‌iOS 14‌ e ‌watchOS 7‌:

Le mappe dei percorsi di allenamento non sono presenti nell’app Fitness su iPhone per i precedenti allenamenti abilitati per GPS dal tuo

Apple Watch.

Le app Attività, Frequenza cardiaca o altre app relative alla salute non riescono ad avviarsi o caricare i dati sul tuo Apple Watch.

L’app Fitness o l’app Salute non riescono ad avviarsi o caricare i dati sul tuo iPhone.

L’app Salute o l’app Fitness segnala una quantità imprecisa di archiviazione dati sul tuo iPhone.

L’app Attività segnala una quantità imprecisa di archiviazione dati sul tuo Apple Watch.

I dati sui livelli sonori ambientali o sui livelli audio delle cuffie di Apple Watch non sono presenti nell’app Salute su iPhone.

Maggiore consumo della batteria sul tuo iPhone o Apple Watch.

Insomma, la soluzione ufficiale ai problemi watchOS 7 e iOS 14 pare combaciare quasi del tutto con quella non ortodossa trovata dagli stessi utenti. Questo significa che, quando si riscontrano due o più delle problematiche elencate, è consigliabile annullare l’abbinamento dei dispositivi, creare il backup, cancellare tutti i contenuti e le impostazioni dai device e successivamente ripristinare il tutto.