Si riscontrano ancora problemi con la fatturazione elettronica Aruba, a distanza di pochi giorni da un pesante disservizio riscontrato da tanti utenti e da noi analizzato tempestivamente con un articolo specifico. Come stanno le cose oggi 2 ottobre? Difficile dire se il malfunzionamento riscontrato da parte dei clienti sia in qualche modo connesso a quello precedente, ma resta il fatto che per alcuni il disagio in determinati ambiti di utilizzo della casella di posta elettronica persista.

Cosa sappiamo sui problemi di fatturazione elettronica Aruba oggi 2 ottobre

Il fatto stesso che su Down Detector le segnalazioni non siano così elevate ci dice che effettivamente siano molto specifici i disservizi di questo venerdì. Partendo da questo presupposto, ho provato ad analizzare in modo più approfondito le segnalazioni del pubblico, isolando appunto i problemi connessi alla fatturazione elettronica Aruba. Resta da capire se il disagio, anche in questo ambito, riguardi tutti o solo una parte dell’utenza, cui potrebbe verificarsi una situazione differente per svariati motivi.

Come se non bastasse, su Twitter l’azienda poco fa ha ringraziato un utente che ha segnalato un tentativo di truffa. Malintenzionati, infatti, stanno inviando email parlando di fatturazione elettronica Aruba inutilizzabile a causa della carta di credito scaduta. Il tutto, aggiungendo un link dove in teoria troverete la soluzione al problema in questione. Proprio in quella pagina, però, si va incontro alla suddetta truffa, dove proveranno ad appropriarsi dei vostri dati sensibili. Magari proprio quelli legati alla carta di credito.

Insomma, un doppio fronte da monitorare oggi 2 ottobre, in riferimento ai possibili problemi che potreste riscontrare in queste ore con la fatturazione elettronica Aruba. Staremo a vedere se dall’azienda giungeranno ulteriori comunicazioni ufficiali in grado di fare chiarezza su quanto avvenuto proprio in queste ore.