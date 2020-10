Giungono oggi 2 ottobre alcune notizie importanti a proposito del rilascio dell’aggiornamento con MIUI 12 su diversi Xiaomi nel corso delle prossime settimane, anche se stamane è più corretto parlare di Redmi. La famiglia più economica di questi device, infatti, sarà la grande protagonista a stretto giro, se pensiamo al fatto che nelle ultime ore sono trapelate addirittura le date entro cui dovrebbe essere avviato il rollout del pacchetto software. Proviamo a fare pertanto il punto della situazione, sperando siano stati risolti nel frattempo alcuni problemi che ho avuto modo di trattare pochi giorni fa.

Da Xiaomi a Redmi con MIUI 12: le ultime ad ottobre

In un contesto del genere, come potrete notare qui di seguito, tocca concentrarsi su un vero e proprio calendario. Lo step fatto stamane consente dunque il passaggio da Xiaomi a Redmi, almeno stando alle notizie che sono state riportate da una fonte autorevole come Piunika web. I primi dispositivi che potranno toccare con mano l’aggiornamento con MIUI 12, tra poco più di una settimana, saranno i vari Redmi Note 8 e Redmi Note 7, destinati a fare questo step cruciale entro il 10 ottobre.

A seguire, poi, avremo Redmi 9 Prime e POCO M2, per i quali l’avvio della distribuzione dell’aggiornamento con MIUI 12 dovrebbe avvenire entro il 15 ottobre. Ancora, occhio ad uno smartphone diventato molto popolare in Italia in questi mesi come Redmi 8, per il quale il pacchetto software dovrebbe essere disponibile il 22 ottobre. A chiudere troviamo Redmi 7, che ci consente di segnare sul calendario la data del 25 ottobre, oltre a Redmi 6, con appuntamento il 30 ottobre.

Resta da capire se queste date inerenti la distribuzione dell’aggiornamento con MIUI 12 su Xiaomi e Redmi avranno valore anche in Italia e nel resto d’Europa, o se in alternativa avremo una corsia preferenziale per l’Asia. Restate sintonizzati sulle nostre pagine per saperne di più.