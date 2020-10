Dopo le tante promozioni messe sul piatto da giganti come Amazon o MediaWorld, oggi anche il volantino Euronics va a rinnovarsi. E a stuzzicare palati e portafogli dei potenziali consumatori per il mese di ottobre. In data odierna – 2 ottobre 2020 – e fino al giorno 14 del mese sarà allora possibile approfittare di golosi sconti sul sito ufficiale della nota catena specializzata nella distribuzione di elettronica di consumo, accompagnati dall’altrettanto interessante iniziativa denominata I Magnifici 10.

In particolare, questa promozione permette di ridurre ulteriormente il prezzo di uno dei dieci prodotti evidenziati in giallo nella pagina istituzionale dell’azienda – come potete verificare fiondandovi subito a questo indirizzo -, andando a spendere almeno 599 euro. Senza ulteriori indugi, andiamo allora a scoprire insieme quali sono gli articoli hi-tech più interessanti presenti nel volantino Euronics valido fino al 14 ottobre 2020. Il tutto partendo dagli smartphone, che vedono protagonista il Samsung Galaxy S20, proposto a 648 euro, contro i 929 euro di listino imposti dalla compagnia sudcoreana – per un risparmio effettivo di circa il 30%. Abbiamo poi nella stessa categoria anche il Huawei P40, messo in vendita allo stesso prezzo, e quindi scontato quasi del 19%. Non manca tra le offerte mobile anche l’Oppo Find X2 Neo: il device da 256 GB di memoria interna e schermo da 6,5 pollici è disponibile a 649 euro.

Anche chi è alla ricerca di un nuovo televisore può approfittare del nuovo volantino Euronics L’LG OLED55BX6LB.API da 55 pollici viene infatti prezzato a 1299 euro, 300 euro in mendo rispetto ai precedenti 1599 euro di listino. Si fs notare pure l’offerta sul 55NANO866NA.API da 55 pollici, che passa ora a 799 euro. Chiudiamo la carrellata di sconti odierna con la categoria laptop. Nello specifico, sul sito di Euronics troviamo in sconto il Huawei MateBook D15 a 699 euro, affiancato dal Lenovo Ideapad 3 con processore i5 a 699 euro. Cosa ne dite, siete stati tentati da uno o più prodotti in offerta?