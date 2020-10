Sono tanti i virus che colpiscono gli smartphone Android nonostante l’impegno profuso dal Google Play Protect. L’ultimo in ordine di apparizione, e forse anche il più pericolo dei tempi recenti, prende il nome di Alien, scovato in ben 226 applicazioni. Lo scopo con il quale è stato realizzato è quello di rubare quanti più dati personali possibili, tra cui la lista degli SMS inviati e ricevuti, quella dei contatti, le coordinate sulla propria posizione, i codici a due fattori, per poi infine avere accesso al conto corrente della vittima, chiaramente ignara di tutto.

Il codice sorgente del virus Alien prende piede da Cerberus: il suo ideatore avrebbe, in un primo momento, cercato di venderlo, per poi distribuirlo in forma gratuita agli hacker sul Dark Web. Purtroppo per quanto ci riguarda, il virus Alien è regolarmente attivo e molto diffuso in Italia, USA, Spagna, Germania, UK, Francia, Turchia, Polonia ed Australia. Il virus Alien è stato realizzato principalmente per impossessarsi delle credenziali bancarie delle vittime, inscenando l’attivazione di una schermata fake allo scopo di mettere le mani sui dati di accesso dei poveri malcapitati, che purtroppo non hanno modo di accorgersi di star inserendo le proprie credenziali all’interno di un’applicazione truffaldina. Non sappiamo dirvi quando il virus Alien potrà essere messo a tacere e reso inoffensivo: per difendersi l’unica cosa che possiamo fare in questo momento è stare alla larga da APK provenienti da sorgenti sconosciute, e fare anche molta attenzione a quanto scarichiamo dal Play Store (purtroppo non esente da malware di ogni genere).

Cerchiamo di proteggere il nostro conto corrente ed i risparmi di una vita da certi mascalzoni: il pericolo, purtroppo, è sempre dietro l'angolo, pronto a colpire quando meno ce lo aspettiamo.