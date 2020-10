Finalmente fuori il nuovo singolo di Gianni Bismark con Emma, rilasciato dopo l’annuncio dell’artista salentina che aveva anticipato la sua prima collaborazione con Tiziano Menghi. Il brano è in radio dal 2 ottobre e rappresenta un’appendice del progetto Nati Diversi, che l’artista ha pubblicato a marzo.

Il racconto della genesi della canzone è avvenuto sulle pagine social di Emma, che ha spiegato come abbia deciso di prendere parte al featuring con Gianni Bismark. Il brano sarebbe nato appena dopo il lockdown, durante una cena in giardino alla quale ha partecipato anche Franco126 che ha firmato il testo.

C’Hai Ragione Tu farà parte della versione estesa di Nati Diversi, che ha voluto intitolare Nati Diversi: L’Ultima Cena, in uscita il 9 ottobre. Il nuovo album sarà rilasciato in diverse versioni, compreso il supporto vinile colorato e le copie autografate.

In queste settimane, Emma è impegnata con la sua prima edizione di X Factor, nella quale è impegnata come giudice. Lo show era iniziato nel segno delle divergenze con Manuel Agnelli, incomprensioni che hanno voluto appianare con il duetto all’Arena di Verona in cui hanno dichiarato di “non aver litigato”.

I concerti 2020 sono invece rimandati dal 2021, compresa la data che avrebbe dovuto tenere all’Arena di Verona. I biglietti per concerti sono tornati in prevendita su TicketOne, con un tutte le date riprogrammate nei palasport per il supporto di Fortuna.

Emma è tornata in radio alla fine di agosto con il singolo Latina, che ha ricevuto in regalo da Davide Petrella, Dardust e Calcutta in occasione del suo compleanno. Il brano anticipa il nuovo album che arriverà prossimamente e che darà un seguito all’ultimo album che contiene anche un brano scritto da Vasco Rossi con Gaetano Curreri, Gerardo Pulli e Piero Romitelli. Dall’album, Emma ha estratto anche altri singoli, tra cui Stupida Allegria e Luci Blu.

M’emporta solo de te, tutto il resto è noia

Mica perdo la testa per la prima che se’ spoia

Non lascio niente al caso, bella vacci piano

Ti pensi che so’ cambiato, sai che non è vero

Me stai a dì solo fregnacce, t’ho visto co’ quella

Non vedi ch’è tutta moine, con te che c’azzecca

M’hai detto tutte quelle cose, te pensavo n’altro

Hai fatte quelle storie per portarmi a letto

Doveva andare così

Doveva andare così

Ma che te dice la testa, te prego rallenta, ma che sta a dì

E c’hai ragione tu, e c’ho ragione io

Lo sa solo il cielo come andrà a finì

Se saremo io e te oppure ognuno per sé

L’amico che abbiamo in comune non te l’ha detta giusta

Se vede che te batti i pezzi e quindi se l’aggiusta

Te continua a farme muro, tanto che te frega

Lo sanno tutti quanti che ne cambi una a sera

Doveva andare così

Doveva andare così

Ma che te dice la testa, te prego rallenta, ma che sta a dì

E c’hai ragione tu, e c’ho ragione io

Lo sa solo il cielo come andrà a finì

Se saremo io e te oppure ognuno per sé

E c’hai ragione tu, e c’ho ragione io

Lo sa solo il cielo come andrà a finì

Se saremo io e te oppure ognuno per sé

Ma dimme perché piangi

Mettiti nei miei panni

E basta regalare ste lacrime al fiume

Soltanto se me giuri che non so’ bugie

Tranquilla, facciamo er bravo

E stringimi ‘sta mano

E annamo a fa’ du’ passi per ste strade nude

Roma s’è fatta bella solo per noi due

E c’hai ragione tu, e c’ho ragione io

Lo sa solo il cielo come andrà a finì

Se saremo io e te oppure ognuno per sé

E c’hai ragione tu, e c’ho ragione io

Lo sa solo il cielo come andrà a finì

Se saremo io e te oppure ognuno per sé