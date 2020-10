Arriva oggi 2 ottobre un’offerta davvero interessante direttamente dal mondo Amazon, per tutti coloro che stanno pensando di acquistare un Huawei P40 Lite. Di recente abbiamo già avuto modo di analizzare una proposta da parte di Esselunga, con cui abbiamo preso atto di un repentino abbassamento del suo prezzo anche negli store fisici, ma quella odierna resta la miglior proposta del noto market online da quando il prodotto ha fatto il proprio esordio sul mercato.

Il prezzo aggiornato per Huawei P40 Lite su Amazon

Per quale motivo è particolarmente interessante il prezzo fissato da Amazon per i potenziali acquirenti di un Huawei P40 Lite? Da questa mattina, il sito consente al pubblico di acquistare lo smartphone con una spesa inferiore ai 170 euro. In passato eravamo già arrivati a queste cifre, ma con la necessità di aggiungere poco meno di 10 euro per la spedizione. Per questa ragione, siamo al cospetto del picco più basso che dobbiamo necessariamente prendere in esame per i potenziali acquirenti.

Difficile dire fino a quando sarà disponibile la promozione per Huawei P40 Lite su Amazon, considerando il fatto che il prezzo riportato oggi 2 ottobre potrebbe cambiare da un momento all’altro. Di sicuro occorre fare molta attenzione, nel caso in cui si voglia acquistare il dispositivo alle migliori condizioni possibili. Una premessa importante, però, riguarda i tempi di consegna dello smartphone, visto che potrete toccare con mano il device nella settimana compresa tra il 17 ed il 24 ottobre.

Offerta Huawei P40 Lite Midnight Black 6.4" 6gb/128gb Dual Sim Sistema Operativo: Android Open Source 10.0 con HMS App

Fotocamera: 48 + 8 + 2 + 2 mp apertura grandangolo f/1.8, obiettivo...

Valutate dunque pro e contro, in merito alla nuova offerta Amazon per chi desidera assicurarsi un Huawei P40 Lite, in virtù di una promozione che potrebbe fare la differenza per il pubblico che da sempre mira a portarsi a casa un prodotto alle migliori condizioni economiche possibili. Voi che ne pensate?