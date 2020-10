I possessori degli iPhone possono dormire sonni tranquilli: le ultime novità WhatsApp sono in arrivo anche per i melafonini recentemente aggiornati ad iOS 14, anzi soprattutto per questi. Dopo l’elenco dei recenti cambiamenti voluti dagli sviluppatori per device Android, ecco che anche per il mondo Apple ci sono tante implementazioni da raccontare.

Si parte prima dalla piena compatibilità di iOS 14 con WhatsApp giunta solo nell’ultima beta per iPhone siglata nella versione 2.20.110.23. L’intervento degli esperti è stato decisivo per superare una serie di di bug nella visualizzazione delle schermate in generale e in particolare di alcune barre. Ora gli utenti che partecipano al programma sperimentale potranno avere un’esperienza in app completamente nuova e comunque libera pure da ogni tipo di errore.

Per quanto riguarda invece le vere e proprie novità WhatsApp, molti dei cambiamenti di scena nell’app di messaggistica per Android sono ora apparsi anche nella versione beta per gli iPhone su indicata. Sono tre le funzioni che impatteranno maggiormente per gli utenti. In particolar modo, da segnalare subito c’è l’opzione che consente di silenziare per sempre una chat singola o di gruppo, magari perché particolarmente fastidiosa. Precedentemente era possibile farlo solo per un anno e non di più.

Per quanto riguarda la terza e la quarta novità WhatsApp, la prima riguarda gli account Business ossia un nuovo tasto che consente di chiamare un profilo aziendale. Per finire, l’ultimo cambiamento ha a che vedere con l’opzione per editare sticker e testo insieme in un nuovo elemento grafico.

Tutto quanto fin qui riportato, resta ancora relegato a WhatsApp beta per gli iPhone. Come succede anche per il mondo Android, prima che tutte queste novità siano disponibili per tutti gli utenti in una versione finale e definitiva del servizio potrebbero essere necessarie anche diverse settimane o addirittura qualche mese.