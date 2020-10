Warner Bros. Pictures ha appena diffuso il trailer ufficiale di Le Streghe (The Witches), il nuovo film diretto da Robert Zemeckis. Inoltre, è stato confermato che la pellicola non sarà distribuita al cinema negli USA, ma arriverà direttamente online. In Italia, invece, Warner Bros. Pictures potrebbe essere interessata a portare Le Streghe sul grande schermo.

Il primo filmato ufficiale – disponibile in italiano e in lingua originale – anticipa le coloratissime scenografie, gli effetti speciali molto curati e la particolarissima interpretazione di Anne Hathaway. L’artista (che nel 2013 vinse il Premio Oscar come Miglior attrice non protagonista per Les Misérables) presta il volto a una spietata strega.

Il film è ispirato al libro Le Streghe (da cui è tratto anche il film del 1990 intitolato Chi Ha Paura Delle Streghe?) di Roald Dahl, scrittore britannico conosciuto specialmente per La Fabbrica Di Cioccolato (1964) e Il GGG (1982). Il film è stato scritto dallo stesso Zemeckis insieme a Guillermo del Toro e Kenya Barris.

Le Streghe è ambientato negli anni ’60. Bruno, un orfano, va a vivere con l’adorata nonna. Il ragazzo si imbatte però in un “convegno” di streghe glamour, ma diaboliche. La Strega Suprema ha in mente un piano diabolico. Bruno e altri ragazzini vengono quindi trasformati in topi.

Il film uscirà negli Stati Uniti d’America il 22 ottobre 2020 su HBO Max. In Italia la pellicola potrebbe arrivare al cinema, ma si attende ancora la conferma ufficiale. Il cast è composto da Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci, Kristin Chenoweth, Chris Rock, Jahzir Kadeem Bruno e Codie-Lei Eastick.

Robert Zemeckis è conosciuto specialmente per la trilogia di Ritorno Al Futuro, il commovente Forrest Gump e Contact.