Come augurare buona Festa dei Nonni in questo venerdì 2 ottobre dedicato ai veri e propri pilastri di tante famiglie? La ricorrenza, negli ultimi anni, ha cominciato ad essere fortemente sentita in Italia ed è giusto dunque dargli la giusta rilevanza anche in questo autunno 2020.

Ecco qualche cenno storico riferito alla festività: la festa dei nonni è stata creata negli Stati Uniti nel 1978 su proposta di Marian McQuade, una casalinga della Virginia Occidentale ma nonna di ben 40 nipoti. Negli USA, l’appuntamento ricorre la prima domenica di settembre dopo il Labor Day. Ben più recente è invece la ricorrenza italiana perché istituita solo con la legge numero 159 del 31 luglio 2005, insomma solo 15 anni fa, tra l’altro nel giorno che la Chiesa dedica agli Angeli Custodi.

Più di qualcuno, in questa giornata, andrà a caccia di immagini per augurare una buona Festa dei Nonni alle persone speciali della nostra famiglia, spesso fondamentali per la gestione di nipoti. Nella galleria di sotto riportata è possibile scorgere una serie di soluzioni che di certo potranno fare breccia nei cuori dei festeggiati di oggi.











Le immagini di buona Festa dei Nonni hanno naturalmente come protagonisti disegni semplici e colorati che rappresentano i cari parenti insieme, abbracciati e soprattutto sorridenti. Non mancano, come accompagnamento agli elementi grafici, alcune frasi che pure colpiranno i destinatari dei messaggi di oggi. Si sottolinea, infatti, pure come il carattere di molti sia dolce ma proprio i nonni siano anche rocce forti alle quali appigliarsi e dove trovare riparo.

Ogni elemento della galleria su riportata potrà essere naturalmente selezionato e inviato per augurare proprio una buona Festa dei Nonni a tutti i protagonisti di questa ricorrenza speciale. Sono molti in effetti i nonni tecnologici che utilizzano WhatsApp come pure molti social network, dunque alla condivisione anche degli auguri virtuali (oltre a quelli reali) non ci sono particolari limiti.