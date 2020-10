Quali sono le 10 canzoni più belle di Sting? Quando parliamo di Gordon Matthew Thomas Sumner non possiamo non menzionare i Police, una delle tante turbine della scena alternativa degli anni ’80. Il talento di Sting si misura nella sua intuizione compositiva: riesce a comporre musica anche quando viene sottoposto a una TAC, e negli anni ha dimostrato la sua natura di artista versatile.

Con i Police la sua voce ha sigillato con la ceralacca brani indimenticabili come Roxanne, Message In A Bottle e Walking On The Moon.

Non da meno è la sua carriera solista. Dopo la scissione dai Police nel 1986 Sting ha pubblicato capolavori entrati nella storia. È il caso di Fields Of Gold, contenuta nel disco Ten Summoner’s Tales (1993), di una bellezza quasi onirica, ma anche Seven Days merita di essere ricordata.

Fragile è ancora oggi un brano presente nelle playlist di tutti gli appassionati. Contenuta in … Nothing Like The Sun (1987) è una canzone speciale: Sting la suonò al Bataclan nel 2016, un anno dopo il terribile attentato terroristico.

Nello stesso album troviamo Englishman In New York, una canzone sul coraggio della propria identità.

Russians è contenuta nell’album di debutto The Dream Of The Blue Turtles (1985) e si colloca nel pieno della tensione per la guerra fredda. Una curiosità: Antonello Venditti lo accusò di qualunquismo e Sting gli augurò tanta fortuna.

In Desert Rose c’è tutta la versatilità di Sting di cui abbiamo fatto menzione. Cantata con l’artista algerino Cheb Mami, si muove tra atmosfere arabeggianti e sensualità. ancora, tra i duetti più famosi ricordiamo Whenever I Say Your Name con Mary J. Blige.

Ne mancano tanti, tantissimi: scegliere le 10 canzoni più belle di Sting è impresa ardua e che non mette d’accordo i più, tanta è l’arte che il cantautore britannico trasuda in ogni verso.