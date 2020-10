J-Ax e Mr.Rain in Via Di Qua: il nuovo singolo esce venerdì 9 ottobre e da oggi è disponibile in pre-save su Spotify. Il nuovo brano di J-Ax è un featuring con uno dei cantautori rap più apprezzati del momento e nasce in seguito ad un incontro tra i due.

Da un lato c’è J-Ax, pioniere del rap, cantautore e producer con 28 anni di carriera sulle spalle; dall’altro lato c’è Mr.Rain, pluricertificato cantautore rap che indaga nella profondità dei sentimenti, forte del successo dei suoi ultimi singoli.

Dall’incontro tra i due nasce un sodalizio artistico che sfocia in un singolo. Il brano si intitola Via Di Qua e sarà disponibile in radio e in digital download da venerdì 9 ottobre. Da oggi, venerdì 2 ottobre, è in pre-save su Spotify.

Le prime anticipazioni disponibili sul primo featuring che unisce J-Ax e Mr.Rain parlano di un brano di grande intensità che dà voce a chi non si allinea alle regole imposte dalla società benpensante. Una canzone in perfetto stile J-Ax, dunque, che si avvale della collaborazione di Mr.Rain per una nuova riflessione sulla società odierna nella quale ci muoviamo quotidianamente.

Nell’annunciare il nuovo brano, J-Ax lascia anche un messaggio a Mr.Rain, che ironicamente “ringrazia” per aver rovinato il suo contest su Instagram:

“Grazie Rain per avermi rovinato il contest nei commenti di ieri; in due, però, hanno indovinato e riceveranno il loro premio”, scrive lo “zio” d’Italia, che nelle ore precedenti aveva sfidato i fan ad indovinare il protagonista del suo nuovo featuring.

Qualcuno ha indovinato: è Mr.Rain il personaggio misterioso con il quale J-Ax stava parlando nello scatto condiviso sui social!