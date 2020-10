Da alcuni giorni si parla tanto della storia di Carlo Acutis, il ragazzo morto a 15 anni nel 2006 a causa di una meningite fulminante con corpo incorrotto. Proprio questa espressione ha indotto tante persone, evidentemente poco proprio inclini ad approfondire queste tematiche, a porsi delle domande sul significato. In effetti, nonostante a primo impatto questa vicenda possa indurre molti a pensare che si tratti di una bufala, sembrano esserci tutti i presupposti per parlare di un miracolo, come avvenuto in parte alcuni giorni fa con la vicenda di Alex Zanardi.

Il significato del corpo incorrotto di Carlo Acutis

Cosa si intende quando in giro per il web si parla di corpo incorrotto con Carlo Acutis? Il significato è più semplice di quanto si possa immaginare, in quanto il corpo del ragazzo si trova incredibilmente nelle medesime condizioni di anni e anni fa, senza patire in alcun modo i segni del tempo come avviene sempre in questi casi. Nonostante siano trascorsi ormai 14 anni, dunque, la fisionomia del volto è la stessa di sempre ed il suo viso appare sereno.

Oltre ad un’esistenza, purtroppo breve, caratterizzata dalla profonda fede, abbiamo dunque un altro elemento che porterà alla beatificazione di Carlo Acutis il prossimo 10 ottobre. Allo stesso tempo, i fedeli potranno visitare la salma fino al 17 ottobre, come è stato riportato proprio in queste ore da Fanpage. Dunque, oggi si rende necessario specificare in primo luogo che non siamo al cospetto di una bufala, considerando il fatto che in passato spesso e volentieri in rete abbiano preso piede fake news di questo tipo.

Vicenda particolare, pertanto, coi non praticanti che in questi giorni si sono posti non poche domande sul significato di corpo incorrotto seguendo la storia di Carlo Acutis. Magari queste nozioni avvicineranno tali soggetti ad una dimensione fino ad oggi quasi del tutto ignorata.