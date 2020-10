Da venerdì 2 ottobre è disponibile su Amazon Prime Video, per gli abbonati al servizio Prime, il secondo show di Rihanna Savage X Fenty, la sfilata-spettacolo per la presentazione della nuova collezione autunnale della linea di lingerie del marchio Fenty. Un vero e proprio show in cui si alternano performance musicali e defilé in intimo, con la stessa Rihanna che appare in passerella come super testimonial del suo stesso brand.

Il Savage X Fenty Show Vol. 2, che fa seguito al primo realizzato e distribuito sempre da Amazon, include le esibizioni musicali di Travis Scott, Rosalía, Miguel, Bad Bunny, Mustard, Roddy Ricch ed Ella Mai, che accompagnano le sfilate di modelle e celebrità. Tante le apparizioni speciali previste per la sfilata, che lungi dall’essere un classico defilé di top model dall’aspetto canonico diventa una celebrazione dei corpi più diversi.

Uno spettacolo inclusivo che mescola modelle di professione a cantanti, attrici, influencer e celebrità che avario titolo rappresentano l’ideale femminile di Savage X Fenty. E in cui la musica ha un ruolo cruciale, al punto che esiste anche una playlist dedicata alla colonna sonora dell’evento.

Dalle cantanti Lizzo e Normani, alle attrici Demi Moore e Cara Delevingne, passando per la top model più desiderata del momento Bella Hadid e per un volto storico delle passerelle come Irina Shayk, fino a cantautori come Big Sean e imprenditrici come Paris Hilton, il cast è scelto personalmente da Rihanna includendo le personalità che ritiene più affini al messaggio del suo marchio. Tra i tanti i nomi che si alternano in passerella, su set diversi per garantire il distanziamento e la sicurezza dei presenti, anche Willow Smith, Christian Combs, Rico Nasty, Chika, Erika Jayne, Laura Harrier, Paloma Elsesser, She Couleé, Miss 5th Ave e Jaida Essence Hall.

Con un cast così ampio per etnia, canoni estetici, professioni e immagine, Rihanna sposa in pieno l’idea di una moda che rifiuta dettami precostituiti, che abbraccia la diversità come valore e che non si limita a proporre un modello di donna (o di uomo, visto che la collezione contiene anche capi maschili) ma a suggerire che tutti possano creare il proprio stile. La collezione è infatti disponibile in tutte le taglie, dalle più piccole alla 3XL. “Non mi interessano le dimensioni, la forma o il colore: abbraccio tutti i tipi di donne” ha dichiarato Rihanna a Vogue parlando della sua lingerie.

Lo show Savage X Fenty Vol. 2 arriva su Amazon Prime Video il 2 ottobre insieme al debutto della collezione sulla piattaforma di e-commerce e sul sito Savagex.com.