A che punto siamo con la beta EMUI 11 per smartphone Huawei? Sono in molti a chiedersi come proceda la pianificazione della fase sperimentale della nuova interfaccia. In particolare, gli italiani ancora rimasti a secco della nuova soluzione software vorrebbero pure capire quali siano i tempi esatti per il loro turno.

Il sito di settore HuaweiCentral ha elencato esattamente quali sono i paesi nel mondo nei quali il produttore Huawei ha già compiuto un passo in avanti in questa direzione. Le nazioni già omaggiate della soluzione sono sette ovvero Cina, Russia, Germania, Spagna, Turchia, Polonia e Regno Unito. C’è poi solo un numero ristretto di smartphone che stanno beneficiando appunto della preziosa novità ovvero tutta la serie Huawei P40 top di gamma del 2020 e le ammiraglie Mate 30 di fine 2019.

Purtroppo nell’elenco su riportato non compare l’Italia ed in effetti, dalle nostre parti, il programma non è ancora pervenuto in via ufficiale. Un gran peccato visto che paesi a noi molto vicini sono già stati inclusi in questa fase di test. Basti pensare, ad esempio, alla Germania ma anche alla Spagna e ancora al Regno Unito. Non rientrando ancora in questa pianificazione iniziale, c’è il dubbio che i nostri utenti dovranno attendere qualche tempo più pure per l’aggiornamento finale.

La beta EMUI 11 giunta in Germania, come raccontato in un precedente approfondimento, riportava anche il periodo di test per l’interfaccia con chiusura del programma a metà novembre. Di qui la deduzione logica di un rilascio finale dell’aggiornamento non prima della fine di novembre. Per l’Italia, visto il ritardo della stessa fase di test, non possiamo dare per scontato che i tempi siano identici. Almeno per il momento, la divisione Huawei Mobile Italia non ha rilasciato alcuna comunicazione in merito alla sua strategia software. Qualsiasi novità verrà prontamente riportata sulle nostre pagine.