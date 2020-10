Al via la nuova edizione del MEI, il Festival della musica indipendente in programma a Faenza (Ravenna) con tanti ospiti che si alterneranno sui palchi per 3 giorni, fino a domenica 4 ottobre.

Musica dal vivo, premiazioni e meeting ma anche mostre ed eventi online, il tutto svolto nel pieno rispetto delle norme anti-covid.

Al MEI sarà premiato Piero Pelù per i 40 anni di carriera e per aver portato il rock italiano ai vertici delle classifiche di vendita; sarà premiata Tosca come miglior artista in gara al Festival di Sanremo 2020. Tra i premiati ci saranno Colapesce e Dimartino che riceveranno il Premio Pimi come migliori artisti indipendenti dell’anno e il Premio Pivi per il miglior videoclip realizzato da indipendenti.

Galeffi riceverà il Premio Giovani MEI – Exitwell per il miglior disco dell’anno ed Ernia riceverà il Premio Giovani Mei – Exitwell per il miglior progetto del 2020.

Tra i premiati anche Omar Pedrini, Gianni Maroccolo, Ghigo Renzulli e Santamarya.

L’inaugurazione è attesa per oggi, venerdì 2 ottobre, alle ore 16.00 in Piazza Nenni e in Galleria della Molinella verrà i augurata contemporaneamente la mostra MEI 25 – Manifesti e Cataloghi.

Sabato 3 ottobre sono attesi Piero Pelù, Tosca, Colapescedimartino, Galeffi, Ernia e Tutti Fenomeni. Sul palco dei giovani emergenti, in Piazza della Libertà, si esibiranno Leon Faun e i Santamarya, vincitori del MEI Superstage. In programma anche i live di altri artisti, fra cui Argento e Balto, Mezzavera, i Kutso e i Pianoterra.

La giornata di sabato sarà dedicata anche ai tradizionali convegni del MEI in ambito di formazione musicale. Nel pomeriggio incontri con Piero Pelù, Syusy Blady e Ivana Cecoli, “Toz” Antonio Piretti e Roberto Razzini, Managing Director di Warner Chappell Music Italiana, che presenterà il suo libro Dal Vinile a Spotify con Marco Mori.

Domenica 4 ottobre sono attesi a Faenza Omar Pedrini, Gianni Maroccolo e Ghigo Renzulli. Quest’anno il MEI non sarà solo a Faenza, ma anche online con il nuovo format MEI ExtraWeb, una serie di eventi speciali che saranno trasmessi in streaming sui canali Facebook e YouTube della manifestazione.